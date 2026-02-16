Μητσοτάκης για τις εκλογές του 2027: «Ασφαλής Ελλάδα ή ακυβέρνητο καράβι»

Σαφές πολιτικό δίλημμα για τις εκλογές του 2027 έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens παρουσία βουλευτών, υπουργών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χρονιά που προηγείται της εκλογικής αναμέτρησης θα είναι καθοριστική και προσδιόρισε τις επόμενες εθνικές εκλογές για τον Μάιο του 2027, υπογραμμίζοντας ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από το στήσιμο των καλπών.

Η εκδήλωση, που αποτελεί ετήσια πρωτοβουλία της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής προετοιμασίας ενόψει της αναμέτρησης του 2027, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ξεκάθαρα τους άξονες της πολιτικής του για την επόμενη τετραετία.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε το πολιτικό δίλημμα που, όπως είπε, θα κρίνει τις εκλογές: «Ένα θα είναι και στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα για τους Έλληνες: θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να γίνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το δίλημμα με τη στρατηγική επιλογή διακυβέρνησης: «Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων και της συνέπειας ή τον γεμάτο παγίδες δρόμο του πειραματισμού;». Παράλληλα, άφησε αιχμές προς την αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να βρεθεί «αιχμάλωτη μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί προς τα πίσω».

Στην εσωτερική συνοχή του κόμματος αναφέρθηκε λέγοντας: «Δεν είμαστε μόνο ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε πρώτα και πάνω από όλα μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες, μας συνδέουν κοινές αξίες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τον πατριωτικό χαρακτήρα της ΝΔ, λέγοντας: «Πρώτα και πάνω από όλα, η ΝΔ είναι μια δύναμη βαθιά πατριωτική». Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα, υποδεχόμενος εκπροσώπους της Chevron για την υπογραφή συμβάσεων έρευνας υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο και Κρήτη.

Αναφέρθηκε επίσης στην επιδίωξη «ανάδειξης της πατρίδας μας σε ενεργειακό κόμβο» και στην προστασία των συνόρων, επισημαίνοντας την παρουσία του Λιμενικού «στην πρώτη γραμμή απέναντι στους διακινητές».

Οικονομία και κοινωνική πολιτική

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού στις αρχές Απριλίου, διαβεβαιώνοντας ότι ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα επιτευχθεί. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο μέσος μισθός έχει ήδη φτάσει τα 1.530 ευρώ το 2026, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε τεθεί για το 2027, ενώ σημείωσε ότι όλα αυτά συνδυάζονται με τη «γενναία φορολογική μεταρρύθμιση».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός κατέληξε: «Ο πατριωτισμός της ευθύνης διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας».