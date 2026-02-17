Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, που πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.

Η απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για τις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, στη Μητρόπολη Αθηνών. Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967, αλλά και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου. Διεθνώς καταξιωμένη βυζαντινολόγος, η ίδια παρουσίασε πλούσιο συγγραφικό έργο, ενώ είχε τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgh85f8an2vd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}