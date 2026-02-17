Βουλή: Eπικυρώνει την ελληνοτουρκική συμφωνία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ενέκρινε σήμερα (17/2) κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που αφορά την «Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Υπέρ της κύρωσης τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της Αντιπολίτευσης -εκτός του ΚΚΕ, που ξεκαθάρισε ότι καταψηφίζει- θα τοποθετηθούν αύριο (18/2) κατά τη συζήτηση και ψήφιση της Συμφωνίας στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, τόνισε ότι η Συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα των επαφών των δύο χωρών και της αναζήτησης κοινών δράσεων σε τομείς συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η συμφωνία υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2023 στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, μεταξύ του τότε υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Πιερρακκάκη και του Τούρκου ομολόγου του. Πρόσθεσε ότι η Συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σταδιακή ανάπτυξη στενής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διπλωματικών σχέσεων και στη δημιουργία θετικού κλίματος καλής γειτονίας.

Η γενική εισηγήτρια της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη, υπογράμμισε ότι η Συμφωνία καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας στον εκπαιδευτικό τομέα και εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης για ενίσχυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας τις πρωτοβουλίες αυτές «μόνο θετικές».

Η γενική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάγια Γρηγοράκου, δήλωσε ότι το κόμμα της στηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα χαμηλής πολιτικής και θεωρεί θετικό βήμα την υπογραφή της Συμφωνίας στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, προσθέτοντας ωστόσο ότι απαιτείται σαφήνεια ως προς το πλαίσιο συνεργασίας και το χρονοδιάγραμμα.

Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, τόνισε από τη μεριά της ότι το κόμμα της υποστηρίζει διαχρονικά τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ επεσήμανε ότι κάθε θεσμική συνεργασία είναι ευπρόσδεκτη, χωρίς όμως να δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να παρουσιάζει την αδράνεια ως υπευθυνότητα.

Από την άλλη, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, καταψήφισε τη Συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι υπηρετεί στρατηγικές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για καπιταλιστική κερδοφορία εις βάρος των λαϊκών αναγκών.

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, δήλωσε ότι υποστηρίζει τις διεθνείς συνεργασίες, αλλά χαρακτήρισε τη Συμφωνία ασαφή, με γενικό πλαίσιο προθέσεων που δημιουργεί ερωτηματικά για τα κριτήρια και τις επιλογές της κυβέρνησης.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Σοφία Χάιδω Ασημακοπούλου, επεσήμανε ότι η Συμφωνία περιλαμβάνει γενικές αναφορές χωρίς μετρήσιμα αποτελέσματα, εγγυήσεις ή ρήτρα ασφαλείας, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη.

Ο ειδικός εισηγητής του κόμματος «ΝΙΚΗ», Ανδρέας Βορρύλας, τόνισε ότι η εκπαιδευτική συνεργασία μπορεί να αποτελέσει γέφυρα, αλλά δεν υποκαθιστά την ευθύνη απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία.

Τέλος, ο ειδικός εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, σημείωσε ότι η Συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει γέφυρα κατανόησης, αλλά παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί η ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.