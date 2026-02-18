Χρηστίδης: Πολιτικά και αξιακά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ΝΔ

Στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και στην ανάγκη καθαρού, θεσμικού και αξιακού πολιτικού λόγου αναφέρθηκε ο Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον REAL FM.

«Είναι αυτόνομη η πορεία της παράταξης και ειδικά όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συμπράξουμε με πολιτικές που μεγαλώνουν την ανισότητα και που θεωρούμε ότι παραβιάζουν και την πολιτική και ιδεολογική μας αντίληψη στο κομμάτι του κοινωνικού κράτους, στα ζητήματα παιδείας, υγείας, εργασίας, του κράτους δικαίου, του δημοσίου, της δικαιοσύνης», επισήμανε και πρόσθεσε:

«Είναι δική μας υποχρέωση να ξεθολώσουμε το μήνυμα, όχι να το θολώσουμε. Να είμαστε πολύ καθαροί στα μηνύματά μας, με συγκεκριμένη ταυτότητα και όχι να μπερδεύουμε τον κόσμο για τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε από δω και μπρος. Κανένας δεν έχει δικαίωμα, είτε από εγωισμό είτε από μια άτυχη στιγμή, να θολώνει το μήνυμα αυτό».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης - όπως για τα αγροτικά ζητήματα - αποδεικνύουν τη βούληση για καθαρό πολιτικό λόγο και δείχνουν ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία στον τρόπο αντιπολίτευσης.

«Αυτό, όμως, είναι κάτι διαφορετικό από το να πει κάποιος ότι θα κατέβουμε, για παράδειγμα, όλοι μαζί στις εκλογές, ότι θα διαμορφώσουμε ένα ψηφοδέλτιο όλοι μαζί. Η δική μας λογική αφορά τους πολίτες και εκεί πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Στους πολίτες, οι οποίοι δεν ψήφιζαν ή ψήφισαν άλλα πολιτικά κόμματα τα τελευταία χρόνια και βλέπουν ότι η δημοκρατία μας αδυνατίζει και, επομένως, χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή», διευκρίνισε.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στο κύμα εσωστρέφειας που υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με ευθύνη στελεχών του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «το συνέδριο μπορεί και πρέπει να είναι ένα restart. Μία επανεκκίνηση που θα αφήσει στην άκρη τα οργανωτικού χαρακτήρα ζητήματα. Το βασικό είναι να σταματήσουμε να μιλάμε αυτοαναφορικά. Όσο μιλάμε για τη βελόνα, η βελόνα θα είναι εκεί που βρίσκεται. Πρέπει να μιλήσουμε για το δημογραφικό, για τα εθνικά μας ζητήματα, για το κυκλοφοριακό».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι τα συνέδρια δεν είναι μόνο για χειροκροτήματα, αλλά και για να λέγονται και να καταγράφονται αλήθειες.

«Η απαίτηση όλων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας είναι να υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ πιο θαρραλέο, πιο τολμηρό, με ακόμα πιο καθαρή ταυτότητα. Ό,τι λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μου, ενισχύει την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στα πράγματα. Εμείς θέλουμε ένα κόμμα το οποίο να είναι θεσμικό και λειτουργικό. Και αυτό γιατί, όπως λειτουργεί το κόμμα μας, θέλουμε να λειτουργεί και η δημοκρατία μας», κατέληξε.