Κυρώθηκε από την Ολομέλεια η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Βραζιλίας

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η διμερής συμφωνία Ελλάδας–Βραζιλίας για συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά καταψήφισαν, ενώ η Ελληνική Λύση, η «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας επέλεξαν να δηλώσουν «παρών».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, τόνισε ότι η συμφωνία ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας στον αμυντικό τομέα, ενώ ο ειδικός αγορητής της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς, επισήμανε τη σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαβαθμισμένων πληροφοριών με μία χώρα στρατηγικής σημασίας στη Λατινική Αμερική.

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, χαρακτήρισε τη συμφωνία θετική για την αμυντική θωράκιση των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ωστόσο την καθυστέρηση στην επικύρωσή της.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, συμφώνησε με την ενίσχυση της συνεργασίας αλλά ζήτησε περισσότερες διευκρινίσεις για το γενικόλογο πλαίσιο.

Το ΚΚΕ καταψήφισε τη συμφωνία, θεωρώντας την εμπλοκή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικούς σκοπούς. Παράλληλα, διάφορα κόμματα όπως η Νέα Αριστερά, η ΕΛ.ΛΥ., το κόμμα «ΝΙΚΗ» και η Πλεύση Ελευθερίας εξέφρασαν επιφυλάξεις και ζήτησαν αποσαφηνίσεις σε γενικόλογα σημεία της συμφωνίας.