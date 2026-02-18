Κακλαμάνης: Ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας το δημογραφικό – Επανασύσταση της διακομματικής επιτροπής
16:19 - 18 Φεβ 2026

Κακλαμάνης: Ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας το δημογραφικό – Επανασύσταση της διακομματικής επιτροπής

«Tο δημογραφικό, μαζί με την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα,  αξιολογείται από τη Βουλή των Ελλήνων ως ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας και ως το πιο κρίσιμο πρόβλημα της πατρίδας μας», καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση «την ίδια τη συνέχιση του ελληνικού έθνους», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, κατά την έναρξη της Ημερίδας «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ #Η_συνέχεια@ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ», που πραγματοποιήθηκε στο πρώην Καπνεργοστάσιο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου για την ανάδειξη ενός από τα πιο επιτακτικά εθνικά ζητήματα της χώρας.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης σκιαγράφησε με ρεαλισμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα γερνά, οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά, ο πληθυσμός συρρικνώνεται και ολόκληρες περιοχές ερημώνουν, ενώ σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης παιδιών. Την ίδια στιγμή, όπως σημείωσε, χιλιάδες νέοι άνθρωποι αναγκάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια να μεταναστεύσουν, «όχι επειδή δεν αγαπούν την πατρίδα τους, αλλά επειδή ένιωσαν ότι εδώ δεν μπορούσαν να χτίσουν τη ζωή που ονειρεύονταν».

Παραθέτοντας τις πληθυσμιακές προβλέψεις των επόμενων δεκαετιών, ο Πρόεδρος της Βουλής προειδοποίησε ότι, εάν οι τάσεις αυτές δεν αναστραφούν, η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μια «σταδιακή δημογραφική αυτοκτονία», κάνοντας λόγο για «μια νέα μορφή εθνικής χρεοκοπίας» και για συλλογική αποτυχία του πολιτικού συστήματος.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναγνώρισε ότι η ελληνική Πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη μέτρων στήριξης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα με αποτελέσματα που κρίνονται σε βάθος χρόνου. Για το λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης και διαρκούς αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη θεσμική διάσταση του προβλήματος, σημειώνοντας ότι το δημογραφικό «συνδέεται περισσότερο με την ποιότητα των θεσμών μας παρά αποκλειστικά με την οικονομία», καθώς οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να σχεδιάσουν το μέλλον τους όταν δεν αισθάνονται ασφάλεια, σταθερότητα και δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απαιτείται η δημιουργία ενός «δικτύου συναισθηματικής, κοινωνικής, θεσμικής και οικονομικής ασφάλειας» που θα απαντά στις ανασφάλειες των νέων γενεών.

Αναφερόμενος στο ρόλο της Βουλής, ο Πρόεδρος τόνισε ότι το Κοινοβούλιο οφείλει «να είναι “παρών”, όχι μόνο ως νομοθετικό σώμα, αλλά ως πυλώνας σύνθεσης, προοπτικής και ευθύνης».

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την επανασύσταση της διακομματικής Επιτροπής για το δημογραφικό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια βαθιά πολιτική επιλογή, καθώς «η επίλυση του δημογραφικού δεν είναι λάφυρο κανενός κόμματος ή Κυβέρνησης, αλλά ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου με συνέχεια, ρεαλισμό και ευρεία συναίνεση, το οποίο θα προτάσσει πολιτικές ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας, κίνητρα για νέους γονείς και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, επισημαίνοντας ότι «μπορεί να μην υπάρχουν εύκολες λύσεις, υπάρχει όμως υποχρέωση για σοβαρότητα, σχέδιο και επιμονή».

Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι «κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα είναι μια πράξη ελπίδας και κάθε νέος που επιλέγει να μείνει ή να επιστρέψει είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα», τονίζοντας την ανάγκη η Πολιτεία και η κοινωνία να σταθούν αντάξιες αυτής της εμπιστοσύνης.

Ως ένδειξη έμπρακτης στήριξης και ουσιαστικής αναγνώρισης σε μια πολυμελή οικογένεια με 12 παιδιά, η οποία αποτελεί παράδειγμα για τη δημογραφική ενίσχυση της χώρας, ο κ. Ν. Κακλαμάνης ανακοίνωσε μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης την πρόσληψη ενός παιδιού στην Βουλή, ενώ κάλεσε στο βήμα της Ημερίδα τους γονείς του και τους συνεχάρη.

