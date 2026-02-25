Φλωρίδης για Τέμπη: Δυνατότητα εξετάσεων των σορών και σε εργαστήρια του εξωτερικού
11:36 - 25 Φεβ 2026

Φλωρίδης για Τέμπη: Δυνατότητα εξετάσεων των σορών και σε εργαστήρια του εξωτερικού

Reporter.gr Newsroom
Στο ζήτημα των αιτημάτων συγγενών θυμάτων για εκταφές και επανεξέταση σορών σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, διευκρινίζοντας το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία.

«Η ελληνική δικαιοσύνη δεν υπέκυψε στον εκβιασμό μέσω μιας απεργίας πείνας για να γίνουν εκταφές και να ανοίξει ξανά η ανάκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου.

Όπως εξήγησε, από τους 57 συγγενείς των θυμάτων, πέντε ζητούν να προχωρήσουν εκταφές, ενώ οι υπόλοιποι 52 δεν επιθυμούν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στα αιτήματα για διενέργεια εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού, ο υπουργός σημείωσε ότι η εισαγγελία έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια πλήρων βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η Δικαιοσύνη ορίζει ιατροδικαστές, ενώ όσοι συγγενείς επιθυμούν εκταφή μπορούν να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, ο αρμόδιος ιατροδικαστής είναι εκείνος που καθορίζει τα εργαστήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις. Εφόσον, όμως, τα εργαστήρια αυτά δηλώσουν αδυναμία διενέργειας της διαδικασίας, «υπάρχει το νομικό πλαίσιο οι εξετάσεις να γίνουν σε εργαστήρια του εξωτερικού», διευκρίνισε.

