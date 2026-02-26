Σκάνδαλο υποκλοπών: «Ήττα του παρακράτους», λέει ο Ανδρουλάκης - «Η απόφαση αφορά ιδιώτες», απαντά η κυβέρνηση

Η απόφαση-ορόσημο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator ρίχνει νέο, βαρύ θεσμικό φορτίο στο πολιτικό σκηνικό: τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά, με συνολικές ποινές 126 ετών και οκτώ μηνών (εκτιτέα τα οκτώ), ενώ ο φάκελος επιστρέφει στην Εισαγγελία για διερεύνηση περαιτέρω αδικημάτων – ακόμη και κατασκοπείας. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μιλά για «ήττα του παρακράτους», την κυβέρνηση να απαντά ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και την Κοινωνία των Πολιτών να ζητά πλήρη διαλεύκανση.

Αναλυτικότερα, οι καταδικασθέντες, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιο, που συνδέονται με τις εταιρείες Intellexa και Krikel, κρίθηκαν ένοχοι για αθέμιτη επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση να μετατραπούν ορισμένες πράξεις από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, στοιχείο που αυστηροποιεί την ποινική αξιολόγηση, ενώ έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Ανδρουλάκης: «Ήττα του παρακράτους» – Νέος γύρος θεσμικής σύγκρουσης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, επιχείρησε να αναγάγει την απόφαση σε πολιτικό και θεσμικό ορόσημο. Μίλησε για «ήττα του παρακράτους» και «νίκη της Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι δικαιώνεται τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα θύματα που –όπως είπε– δεν σιώπησαν.

Απέδωσε πολιτικά κίνητρα στην παρακολούθησή του, λέγοντας ότι στόχος ήταν να μην εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και κατηγόρησε την κυβέρνηση για χειραγώγηση της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής. Προανήγγειλε αίτημα για νέα Εξεταστική μετά την καθαρογραφή της απόφασης, καθώς και προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, ζητώντας να λογοδοτήσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης.

Παράλληλα, έθεσε θέμα ενημέρωσης από την ΕΥΠ, άσκησε κριτική στη μη εφαρμογή –όπως είπε– απόφασης ανώτατου δικαστηρίου και επανέφερε την πρόταση για αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο συνταγματικής αναθεώρησης. «Ο αγώνας θα συνεχιστεί σε νομικό και πολιτικό επίπεδο», τόνισε, επιμένοντας στην «αξιακή διάσταση» της υπόθεσης.

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Οι αιχμές των «πρώην» στην κυβέρνηση

Ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έλαβε στήριξη από τους πρώην επικεφαλής του κόμματος, καθώς τόσο ο Ευάγγελος Βενιζέλος όσο και ο Γιώργος Παπανδρέου άφησαν σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος άφησε αιχμές για τον θεσμικό χειρισμό της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι «οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση». Τόνισε ότι η ακροαματική διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει ως θεσμικό υπόδειγμα και προειδοποίησε να μη θιγούν οι εγγυήσεις του απορρήτου των επικοινωνιών στο πλαίσιο ενδεχόμενης συνταγματικής αναθεώρησης, υπενθυμίζοντας και τον ρόλο των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, επανέλαβε με δήλωσή του την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης, θεσμικής θωράκισης της Δημοκρατίας και απόλυτου σεβασμού στο κράτος δικαίου, τονίζοντας ότι ζητήματα παραβίασης του απορρήτου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συγκυριακή πολιτική αντιπαράθεση αλλά ως βαθύ δημοκρατικό ζήτημα. Τόνισε ακόμη ότι ο αγώνας του κ. Ανδρουλάκη ήταν μοναχικός και κατηγόρησε το Μαξίμου για συγκάλυψη. «Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του — κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον ανέδειξε τη συμβολή της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ανάδειξη της υπόθεσης.

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Μαρινάκης: Η απόφαση αφορά ιδιώτες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την απόφαση, έθεσε το ερώτημα αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται συνολικά τη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση την εμπιστεύεται. Σημείωσε ότι η απόφαση αφορά δύο ιδιώτες και όχι κυβερνητικά στελέχη, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση έχει λάβει τα αναγκαία θεσμικά μέτρα για τις επισυνδέσεις.

Κατηγόρησε, τέλος, την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει την πολιτική ζωή «σε ένα απέραντο δικαστήριο», επειδή –όπως είπε– στερείται τεκμηριωμένων και κοστολογημένων προτάσεων.

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Τσουκαλάς: Ο σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου

Στον κ. Μαρινάκη απάντησε λίγη ώρα αργότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, συστήνοντάς του «πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας».

«Η Δημοκρατική Παράταξη δεν δέχεται μαθήματα δικαιοσύνης από όσους δε σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και έχουν κάνει την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία “πλυντήριο” των κυβερνητικών τους ευθυνών», σημειώνει ακόμη ο κ. Τσουκαλάς και συνεχίζοντας αναφέρει:

«Ο σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου.

Αλήθεια, μια “φιλελεύθερη” κυβέρνηση και ένας “μεταρρυθμιστής” “θεσμικός” Πρωθυπουργός, άραγε έχει μια λέξη να πει για το γεγονός ότι κάποιοι τρίτοι ιδιώτες – όπως αρέσκεται να υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης- παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό του συμβούλιο και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και αποδείχτηκε στην ακροαματική διαδικασία;», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Απειλή για την δημοκρατία το Predator

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου χαρακτήρισε την απόφαση και τη διαβίβαση της δικογραφίας για περαιτέρω διερεύνηση ως εξέλιξη που αναδεικνύει τα σοβαρά ζητήματα που είχαν τεθεί μετά την αρχική αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Επισήμανε ότι η χρήση λογισμικού όπως το Predator είναι «απολύτως παράνομη» και «απειλεί τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη η Δικαιοσύνη να δώσει πειστικές απαντήσεις για την παραβίαση της ασφάλειας των επικοινωνιών, που –όπως σημειώνει– αφορούσε πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφους, ερευνητές αλλά και θεσμικούς παράγοντες.

Η υπόθεση, τέσσερα χρόνια μετά τις πρώτες αποκαλύψεις, παραμένει ανοιχτή – όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά και στο πεδίο της πολιτικής και της θεσμικής αξιοπιστίας της χώρας.