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Παπασταύρου: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η προστασία της βιοποικιλότητας
Πολιτική
17:34 - 01 Μαρ 2026

Παπασταύρου: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η προστασία της βιοποικιλότητας

Reporter.gr Newsroom
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Σε σημερινή του ανάρτηση (1/3), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιων Λιβαδιών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι « η προστασία της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων» αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στην ανάρτησή του ο κ. Παπασταύρου σημειώνει:

«Οι θάλασσές μας είναι ανεκτίμητος φυσικός πλούτος της χώρας μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρα μας.

Με μια σειρά μέτρων, ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, εθνική χαρτογράφηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας, οικολογικά συστήματα αγκυροβολίας και δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών,

καθώς και μέσα από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου (Νότιες Κυκλάδες) και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου, θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο.

Πηγή ζωής, ευημερίας και βιοποικιλότητας για ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες γενιές».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 16:05
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