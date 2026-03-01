Αυξάνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της σύγκρουσης Πακιστάν - Αφγανιστάν

Εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούστηκαν τα ξημερώματα στην Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, με την de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να ανακοινώνει ότι στοχοποίησε στρατιωτικά αεροσκάφη του Πακιστάν. Τις σχετικές πληροφορίες μετέδωσαν ανταποκριτές των πρακτορείων Agence France-Presse και Reuters.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, δήλωσε ότι αντιαεροπορικά πυρά κατευθύνθηκαν εναντίον της πακιστανικής αεροπορίας πάνω από την Καμπούλ, καλώντας τους πολίτες να μην ανησυχούν.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, το Ισλαμαμπάντ δεν έχει προβεί σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις φερόμενες αεροπορικές επιδρομές ή τους στόχους τους.

Μετά από μήνες περιορισμένων αλλά επαναλαμβανόμενων επεισοδίων, οι σχέσεις των δύο χωρών φαίνεται να έχουν περάσει σε φάση «ανοικτού πολέμου» από την Πέμπτη, όταν η Καμπούλ φέρεται να εξαπέλυσε επίθεση στα σύνορα, προκαλώντας πακιστανικά αεροπορικά αντίποινα.

Η de facto ηγεσία των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι οι βομβαρδισμοί του στην επαρχία Κανταχάρ -ιστορικό προπύργιο του κινήματος και τόπο διαμονής του ανώτατου ηγέτη τους, Χιμπατουλά Αχουνζάντα- προκάλεσαν σημαντικές απώλειες μεταξύ αμάχων.

Η ένταση ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακιστάν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, φοβούμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.