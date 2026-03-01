ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυξάνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της σύγκρουσης Πακιστάν - Αφγανιστάν
Ειδήσεις
11:27 - 01 Μαρ 2026

Αυξάνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της σύγκρουσης Πακιστάν - Αφγανιστάν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούστηκαν τα ξημερώματα στην Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, με την de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να ανακοινώνει ότι στοχοποίησε στρατιωτικά αεροσκάφη του Πακιστάν. Τις σχετικές πληροφορίες μετέδωσαν ανταποκριτές των πρακτορείων Agence France-Presse και Reuters.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, δήλωσε ότι αντιαεροπορικά πυρά κατευθύνθηκαν εναντίον της πακιστανικής αεροπορίας πάνω από την Καμπούλ, καλώντας τους πολίτες να μην ανησυχούν.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, το Ισλαμαμπάντ δεν έχει προβεί σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις φερόμενες αεροπορικές επιδρομές ή τους στόχους τους.

Μετά από μήνες περιορισμένων αλλά επαναλαμβανόμενων επεισοδίων, οι σχέσεις των δύο χωρών φαίνεται να έχουν περάσει σε φάση «ανοικτού πολέμου» από την Πέμπτη, όταν η Καμπούλ φέρεται να εξαπέλυσε επίθεση στα σύνορα, προκαλώντας πακιστανικά αεροπορικά αντίποινα.

Η de facto ηγεσία των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι οι βομβαρδισμοί του στην επαρχία Κανταχάρ -ιστορικό προπύργιο του κινήματος και τόπο διαμονής του ανώτατου ηγέτη τους, Χιμπατουλά Αχουνζάντα- προκάλεσαν σημαντικές απώλειες μεταξύ αμάχων.

Η ένταση ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακιστάν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, φοβούμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεύτερη ημέρα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Απειλή ευρύτερης σύγκρουσης - Όλες οι εξελίξεις
Ειδήσεις

Δεύτερη ημέρα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Απειλή ευρύτερης σύγκρουσης - Όλες οι εξελίξεις

Ο πόλεμος κατά του Ιράν απειλεί να εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό
Εμπορεύματα

Ο πόλεμος κατά του Ιράν απειλεί να εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Μητσοτάκης: Βασικές μας προτεραιότητες η διασφάλιση της προστασίας των Ελλήνων και η εγγύηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Βασικές μας προτεραιότητες η διασφάλιση της προστασίας των Ελλήνων και η εγγύηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν
Ειδήσεις

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπας Αραγτσί - Πιθανότητα συνομιλιών με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπας Αραγτσί - Πιθανότητα συνομιλιών με ΗΠΑ

Αναβάλλεται η αποστολή Βανς στο Πακιστάν – Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με Ιράν
Ειδήσεις

Αναβάλλεται η αποστολή Βανς στο Πακιστάν – Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ