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Στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο ο Πιερρακάκης – Κρίσιμες επαφές με την ευρωπαϊκή ηγεσία
Πολιτική
08:47 - 03 Μαρ 2026

Στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο ο Πιερρακάκης – Κρίσιμες επαφές με την ευρωπαϊκή ηγεσία

Reporter.gr Newsroom
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Στις Βρυξέλλες με βάση ανακοίνωση , θα βρίσκεται την Τρίτη (3/3) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ενόψει του Euro Summit, o κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε προπαρασκευαστική διάσκεψη υπό τον Πρόεδρο Α. Κόστα, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας Υπουργός και Πρόεδρος του Eurogroup θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο, όπου θα είναι ομιλητής στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με αντικείμενο την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και τον διεθνή ρόλο του ενιαίου νομίσματος στο νέο, ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. Πιερρακάκης, θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της ΕΤΕπΝάντια Καλβίνιο.

Κατά την παραμονή του στο Λουξεμβούργο, ο Πρόεδρος του Eurogroup, ως ex officio Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Μηχανισμού Πιερ Γκραμένια στις εγκαταστάσεις του ESM.

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