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Μέχρι το καλοκαίρι η ευρωπαϊκή πρόταση για απαγόρευση των social media σε ανήλικα
Ειδήσεις
14:51 - 12 Μάι 2026

Μέχρι το καλοκαίρι η ευρωπαϊκή πρόταση για απαγόρευση των social media σε ανήλικα

Reporter.gr Newsroom
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Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης του ηλικιακού ορίου χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι σχετική πρόταση θα μπορούσε να κατατεθεί ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

«Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε μια καθυστέρηση στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέδριο στην Copenhagen σχετικά με την προστασία των παιδιών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Ανάλογα με τα συμπεράσματα, θα μπορούσαμε να καταθέσουμε μια νομοθετική πρόταση αυτό το καλοκαίρι».

Σύμφωνα με το Politico, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι δεν θέλει να προκαταλάβει τα πορίσματα ομάδας ειδικών που εξετάζει αυτή την περίοδο ζητήματα ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η France, έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες είτε για να αυξήσουν το ηλικιακό όριο χρήσης των social media στα 15 έτη είτε για να προωθήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή λύση.

«Η παιδική ηλικία και η πρώιμη εφηβεία είναι καθοριστικές περίοδοι στη διαμόρφωση του ανθρώπου και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας περισσότερο χρόνο ώστε να αποκτήσουν ανθεκτικότητα σε αυτή την ευάλωτη φάση της ζωής τους», ανέφερε.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν υποστήριξε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διδαχθεί από την «πρωτοπόρο» Australia, η οποία έχει ήδη αυξήσει το ελάχιστο ηλικιακό όριο για χρήση των social media στα 16 έτη.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι μια ενδεχόμενη αύξηση του ηλικιακού ορίου δεν απαλλάσσει τις τεχνολογικές εταιρείες από τις ευθύνες τους. Κάλεσε τις πλατφόρμες να σχεδιάζουν υπηρεσίες που να είναι ασφαλείς «εκ κατασκευής», όπως προβλέπει και ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο Digital Services Act (DSA).

Η περιορισμένη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεκριμένες ηλικίες προϋποθέτει, σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, «αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας». Για τον λόγο αυτό αναφέρθηκε και στη νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ.

Η εφαρμογή αυτή έχει δεχθεί έντονη κριτική λόγω σοβαρών ζητημάτων ασφαλείας που φέρεται να παρουσιάζει, ωστόσο η φον ντερ Λάιεν επέμεινε από την Κοπεγχάγη ότι «πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές».

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