Στενά του Ορμούζ: Μπλόκο στον παγκόσμιο ενεργειακό παλμό – Ποιες οικονομίες κινδυνεύουν

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, με την Ασία να αναμένεται να υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα.

Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα (2/3) ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και προειδοποίησε πως κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να τα διασχίσει θα αποτελέσει στόχο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Βρίσκονται ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν, τα Στενά αποτελούν ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως διέρχονταν από εκεί το 2025, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 31% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακών συμβούλων Kpler.

Σύμφωνα με το CNBC, μια παρατεταμένη διακοπή θα οδηγούσε πιθανότατα σε περαιτέρω εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, με ορισμένους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κατέγραφε άνοδο 2,6%, στα περίπου 80 δολάρια το βαρέλι — σχεδόν 10% υψηλότερα από την έναρξη της σύγκρουσης.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που προέρχονται από τον Κόλπο βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο, κυρίως εκείνες από το Κατάρ, οι οποίες μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την Kpler. Το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές LNG παγκοσμίως, διέκοψε τη Δευτέρα την παραγωγή του, έπειτα από επιθέσεις ιρανικών drones στις εγκαταστάσεις του στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan και στη Mesaieed.

«Στην Ασία, η Ταϊλάνδη, η Ινδία, η Νότια Κορέα και οι Φιλιππίνες είναι οι πιο ευάλωτες σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από εισαγωγές, ενώ η Μαλαισία ενδέχεται να ωφεληθεί συγκριτικά, καθώς είναι εξαγωγέας ενέργειας», ανέφερε η Nomura σε σχετικό σημείωμα.

Νότια Ασία: Άμεση φυσική πίεση

Η Νότια Ασία αναμένεται να αντιμετωπίσει τις πιο έντονες διαταραχές, ιδιαίτερα όσον αφορά το LNG.

Το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλύπτουν το 99% των εισαγωγών LNG του Πακιστάν, το 72% του Μπαγκλαντές και το 53% της Ινδίας, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Με περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης και ευελιξίας προμηθειών, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα. Το Μπαγκλαντές ήδη αντιμετωπίζει σημαντικό διαρθρωτικό έλλειμμα φυσικού αερίου, που υπερβαίνει τα 1.300 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως, σύμφωνα με το Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Η Ινδία έχει τη μεγαλύτερη συνολική έκθεση στην περιοχή: πάνω από το ήμισυ των εισαγωγών LNG συνδέεται με τον Κόλπο, ενώ σημαντικό μέρος των συμβολαίων της είναι συνδεδεμένο με το Brent. Έτσι, μια άνοδος της τιμής του αργού λόγω του Ορμούζ θα αύξανε ταυτόχρονα το κόστος εισαγωγών πετρελαίου και τις τιμές των συμβολαίων LNG, δημιουργώντας διπλό — φυσικό και χρηματοοικονομικό — σοκ. Παράλληλα, περίπου το 60% των εισαγωγών πετρελαίου της προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Union Bancaire Privée.

Κίνα: Μεγάλη έκθεση αλλά επαρκή αποθέματα

Το κλείσιμο των Στενών θα δοκίμαζε την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας, ωστόσο τα αποθέματα και οι εναλλακτικές πηγές προσφέρουν κάποια προστασία.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού παγκοσμίως και αγοράζει πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, σύμφωνα με την Kpler. Περίπου το 30% των εισαγωγών LNG της προέρχεται από το Κατάρ και τα ΗΑΕ, ενώ σχεδόν το 40% των εισαγωγών πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά η Union Bancaire Privée.

Τα αποθέματα LNG της Κίνας στα τέλη Φεβρουαρίου ανέρχονταν σε 7,6 εκατ. τόνους, παρέχοντας βραχυπρόθεσμη κάλυψη. Ωστόσο, σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής, η χώρα θα χρειαστεί να ανταγωνιστεί για φορτία από τον Ατλαντικό, γεγονός που θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό τιμών σε όλη την Ασία.

Η Rystad Energy σημείωσε ότι η αύξηση φορτώσεων αργού από τη Σαουδική Αραβία και τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου μεγάλων καταναλωτών, όπως η Κίνα, θα μπορούσαν να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση.

Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Η Μέση Ανατολή καλύπτει το 75% των εισαγωγών πετρελαίου της Ιαπωνίας και περίπου το 70% της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με την Union Bancaire Privée.

Όσον αφορά το LNG, η εξάρτηση από τον Κόλπο είναι μικρότερη σε σχέση με τη Νότια Ασία: η Νότια Κορέα προμηθεύεται το 14% από το Κατάρ και τα ΗΑΕ, ενώ η Ιαπωνία το 6%.

Ακόμη και χωρίς ελλείψεις, οι επιπτώσεις στις τιμές θα μπορούσαν να είναι σοβαρές. Οικονομίες με υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε σοκ προσφοράς.

Τα αποθέματα είναι επίσης περιορισμένα: η Νότια Κορέα διαθέτει περίπου 3,5 εκατ. τόνους LNG και η Ιαπωνία 4,4 εκατ. τόνους, ποσότητες που επαρκούν για δύο έως τέσσερις εβδομάδες σταθερής ζήτησης, σύμφωνα με την Kpler. Επιπλέον, οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου της Νότιας Κορέας αντιστοιχούν στο 2,7% του ΑΕΠ, με τη Nomura να τη συγκαταλέγει στις πιο ευάλωτες χώρες ως προς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Νοτιοανατολική Ασία

Στη Νοτιοανατολική Ασία, το πρώτο και άμεσο πλήγμα αφορά τον πληθωρισμό κόστους παρά την άμεση έλλειψη.

Οι αγοραστές LNG που βασίζονται σε αγορές spot θα αντιμετωπίσουν απότομη αύξηση του κόστους αντικατάστασης, καθώς η Ασία θα ανταγωνίζεται την Ευρώπη για φορτία από τον Ατλαντικό.

Η Ταϊλάνδη ξεχωρίζει ως μία από τις μεγαλύτερες «χαμένες» από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με τη Nomura, καθώς οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου της αντιστοιχούν στο 4,7% του ΑΕΠ — το υψηλότερο ποσοστό στην Ασία. Κάθε αύξηση 10% στην τιμή του πετρελαίου επιβαρύνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της κατά περίπου 0,5 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.

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