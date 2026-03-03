Η «γεωγραφία» των Ιρανικών επιθέσεων: Πού και με τι επιτέθηκαν οι Ιρανοί στις πρώτες ημέρες του πολέμου

Οι πρώτες 48 ώρες της σύγκρουσης κατέγραψαν μια μαζική και πολυεπίπεδη χρήση ιρανικών οπλικών συστημάτων, με σαφή υπεροχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) έναντι των βαλλιστικών ή άλλων πυραυλικών μέσων.

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τα υπουργεία Άμυνας του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σκιαγραφούν την επιχειρησιακή λογική των πρώτων χτυπημάτων της Τεχεράνης.

Συνολικά, οι αριθμοί δείχνουν ότι η ιρανική στρατηγική δεν βασίστηκε στην ένταση πυραυλικών πληγμάτων αλλά στον κορεσμό της αεράμυνας μέσω μεγάλου όγκου drones, μια επιλογή που μειώνει το κόστος, αυξάνει την επιχειρησιακή πίεση και δοκιμάζει τα όρια των συστημάτων αναχαίτισης.

Η εικόνα ανά χώρα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτέλεσαν τον βασικό αποδέκτη των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν επιθέσεις με 541 drones και 165 πυραύλους, αριθμός πολλαπλάσιος κάθε άλλης χώρας. Η αναλογία αποκαλύπτει προσπάθεια συνεχούς πίεσης μέσω επαναλαμβανόμενων κυμάτων χαμηλότερου κόστους επιθέσεων, πιθανότατα με στόχο κρίσιμες ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές.

Ακολουθεί το Κουβέιτ, όπου καταγράφηκαν επιθέσεις με 283 drones και 97 πυραύλους. Η ένταση των επιθέσεων τοποθετεί τη χώρα ως δεύτερο βασικό επιχειρησιακό στόχο, γεγονός που ερμηνεύεται από τη στρατηγική της θέση στον Περσικό Κόλπο και τη φιλοξενία δυτικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Στο Κατάρ, η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά. Το Κατάρ δέχθηκε επιθέσεις με 65 πυραύλους έναντι μόλις 12 drones. Η αναλογία υποδηλώνει πιο στοχευμένα πλήγματα και όχι επιχείρηση κορεσμού, στοιχείο που ενδεχομένως αντανακλά διαφορετική επιχειρησιακή αξιολόγηση κινδύνου ή πολιτική στόχευση.

Το Μπαχρέιν κατέγραψε επιθέσεις με 45 πυραύλους και 9 drones, ενώ στην Ιορδανία σημειώθηκαν επιθέσεις με 13 πυραύλους και 36 drones, με τη δεύτερη περίπτωση να αποτελεί τη μοναδική όπου τα drones υπερέχουν καθαρά των πυραύλων σε μικρότερο όμως συνολικό όγκο επιθέσεων.

Drone warfare: το βασικό εργαλείο πίεσης

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει μια τάση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε περιφερειακές συγκρούσεις, σύμφωνα με την οποία τα drones μετατρέπονται σε κύριο όπλο πρώτου κύματος καθώς η χρήση τους επιτρέπει, μαζική εκτόξευση σε σύντομο χρόνο, εξάντληση αντιαεροπορικών αποθεμάτων και συνεχή επιχειρησιακή αβεβαιότητα για τον αμυνόμενο.

Στην πράξη, τα drones λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής πίεσης», ενώ οι πύραυλοι χρησιμοποιούνται πιο επιλεκτικά, πιθανότατα για στόχους υψηλής αξίας.

Διαφορετική ανάγνωση των αριθμών

Σημαντική υποσημείωση των στοιχείων είναι ότι για το Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κατάρ οι αριθμοί δεν αφορούν το σύνολο των εκτοξεύσεων αλλά τα βλήματα που εμπλέχθηκαν από τα συστήματα άμυνας. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική κλίμακα των επιθέσεων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται.

Η διαφοροποίηση αυτή καθιστά δύσκολη την πλήρη συγκρισιμότητα των δεδομένων, αλλά δεν αλλάζει τη βασική τάση, η κύρια επιχειρησιακή πίεση ασκήθηκε στον άξονα ΗΑΕ–Κουβέιτ.

Τι δείχνει η κατανομή στόχων

Η γεωγραφική διασπορά των πληγμάτων υποδηλώνει τρεις βασικές επιδιώξεις:

Δοκιμή περιφερειακών αεραμυνών σε πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα. Σήμα αποτροπής προς κράτη που φιλοξενούν δυτική στρατιωτική παρουσία. Έλεγχο κλιμάκωσης , μέσω διαφοροποιημένης έντασης επιθέσεων ανά χώρα.

Η επιλογή έντονης χρήσης drones στα ΗΑΕ και στο Κουβέιτ δείχνει προτεραιότητα σε οικονομικά και ενεργειακά κέντρα, ενώ οι περιορισμένες επιθέσεις αλλού παραπέμπουν περισσότερο σε πολιτικό μήνυμα παρά σε πλήρη στρατιωτική κλιμάκωση.





