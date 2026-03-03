Μητσοτάκης: Μετασχηματίζουμε την πολιτική υγείας με επίκεντρο την πρόληψη και την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε σήμερα (3/3) ότι η Ελλάδα αλλάζει συνολικά την αντίληψή της για την υγεία, μετασχηματίζοντας την πολιτική υγείας από ένα σύστημα που επικεντρωνόταν κυρίως στη φροντίδα των ασθενών μετά την εισαγωγή τους στα νοσοκομεία σε ένα μοντέλο που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προληπτική φροντίδα, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στη δημόσια υγεία και στην υιοθέτηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης του πρωθυπουργού την σήμερα (3/3) στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ Χανς Κλούγκε. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε πρωτοπόρο στον τομέα των προγραμμάτων δημόσιας υγείας και προληπτικής φροντίδας, σημειώνοντας ότι η χώρα παλαιότερα βρισκόταν σε καθυστέρηση, ενώ σήμερα μπορεί να υπερηφανεύεται για τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Quality-for-All, αποτέλεσμα συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα. Η πλατφόρμα επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Στη συνάντηση έγινε επίσης ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία έξι χρόνια για την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, με έμφαση στη βελτίωση των υποδομών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, όπως η πλατφόρμα myHealth και ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός ραντεβού, την προώθηση της πρόληψης μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την αυξημένη φροντίδα για την ψυχική υγεία των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Δρ Χανς Κλούγκε εξήρε το έργο της ελληνικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της δημόσιας υγείας. Αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας το 2014 και στην εφαρμογή του προγράμματος καθολικής πρόληψης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί πρότυπο στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ για την ενσωμάτωση διεπιστημονικής φροντίδας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι δύο βασικότερες αιτίες θανάτου στη χώρα, όπως και σε πολλές άλλες, είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν επίσης πρωτοβουλίες για την προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκθεση σε βλαβερό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.