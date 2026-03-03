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Ρωγμές στην ΕΕ για τη Μέση Ανατολή: Ανησυχία για την οικονομία και πιθανή αύξηση επιτοκίων
Ειδήσεις
18:42 - 03 Μαρ 2026

Ρωγμές στην ΕΕ για τη Μέση Ανατολή: Ανησυχία για την οικονομία και πιθανή αύξηση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνεται, συνεχίζουν να ανοίγονται ρωγμές διχασμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Η Ισπανία — η οποία στο παρελθόν είχε προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ για τις δαπάνες στο ΝΑΤΟ — κατηγόρησε απερίφραστα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Θέλουμε στρατιωτικές ενέργειες πάντα στο πλαίσιο του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο συλλογικής προσπάθειας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Όταν δεν το βλέπουμε αυτό, η Ισπανία υψώνει τη φωνή της για να σηματοδοτήσει ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος», πρόσθεσε, ενθαρρύνοντας τους Ευρωπαίους εταίρους να μιλήσουν κατά των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών.

Ο Αλμπάρες μίλησε καθώς ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ετοιμάζεται να συναντήσει τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Μερτς έχει υποστηρίξει τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, σχολιάζοντας ότι «δεν κάνουμε κήρυγμα στους εταίρους μας για τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν».

Την άποψη του συντηρητικού ηγέτη επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχει «ευρεία υποστήριξη» στην Ευρώπη για τη στρατιωτική εκστρατεία κατά της Τεχεράνης.

Ο Μερτς ελπίζει ότι ο Τραμπ θα τον αφήσει να θέσει το ζήτημα του εμπορίου, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει σαφήνεια σχετικά με την δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή σε διάφορα μέτωπα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για δεύτερη ημέρα και το φυσικό αέριο σημείωσε άνοδο έως και 34% εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα διακοπούν οι εξαγωγές από το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο στο Κατάρ.

Σύμφωνα με το Bloomberg Economics, ένας παρατεταμένος πόλεμος που διατηρεί τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου υψηλές θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στα κυβερνητικά ταμεία, καθώς οι χώρες ξοδεύουν περισσότερα για να προστατεύσουν τους ψηφοφόρους από την αύξηση του κόστους.

Οι μετοχές κατέρρευσαν και η εκκαθάριση των ευρωπαϊκών ομολόγων επιδεινώθηκε, εν μέσω ενδείξεων από την Ουάσιγκτον ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο.

Μια απροσδόκητη αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη τον περασμένο μήνα πρόσθεσε στην ανησυχία, με τους αναλυτές να αυξάνουν τα στοιχήματά τους υπέρ μιας πιθανής αύξησης των επιτοκίων φέτος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

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