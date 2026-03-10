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Κακλαμάνης: Εγκαινίασε έκθεση για την ιστορία της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία
Πολιτική
16:50 - 10 Μαρ 2026

Κακλαμάνης: Εγκαινίασε έκθεση για την ιστορία της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία

Reporter.gr Newsroom
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Με λόγια έντονου συμβολισμού και συγκίνησης εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, την έκθεση «SECTOR 2: ΛΕΥΚΩΣΙΑ», η οποία φωτίζει την ιστορία της Πράσινης Γραμμής που από τις 30 Δεκεμβρίου 1963 διχοτομεί τη Λευκωσία.

Όπως τόνισε, η γραμμή αυτή μετέτρεψε τη μοναδική διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης σε μια πόλη που εξακολουθεί να φέρει το βάρος του διαχωρισμού, αναζητώντας παράλληλα την προοπτική της επανένωσης. Υπογράμμισε ακόμη ότι η φιλοξενία της έκθεσης από τη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί όχι μόνο πολιτιστική πρωτοβουλία, αλλά και πράξη ιστορικής ευαισθησίας και έμπρακτης αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό.

Η έκθεση παρουσιάζεται στον ιστορικό χώρο του Δημόσιου Καπνεργοστασίου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και του Δήμου Λευκωσίας. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το 2026, το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη συγκλονιστική εικόνα της Λευκωσίας που αποτυπώνει ο Κώστας Μόντης στο έργο «Στιγμές εισβολής», όπου η πόλη παρομοιάζεται με «λυπημένο παιδάκι που μάταια προσπαθεί κανείς να κάνει να χαμογελάσει». Όπως επισήμανε, μέσα από φωτογραφικό υλικό, αρχειακά ντοκουμέντα, μαρτυρίες και σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες, η έκθεση αναδεικνύει το ιδιαίτερο τοπίο των δρόμων της Λευκωσίας και τις βαθιές αλλαγές που επέφερε ο διαχωρισμός στην καθημερινότητα των κατοίκων της κατά τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

Ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε ότι η έκθεση δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική καταγραφή, αλλά μια συγκινητική αποτύπωση της ανθρώπινης εμπειρίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Πράσινη Γραμμή δεν είναι μόνο ένα γεωγραφικό σύνορο, αλλά και ένα συμβολικό ρήγμα στον χρόνο: οι κλειστές κατοικίες, οι οικογένειες που χωρίστηκαν, οι περιουσίες που εγκαταλείφθηκαν και οι μνήμες που έμειναν μετέωρες. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύεται και η ανθεκτικότητα των ανθρώπων που συνεχίζουν να ζουν με το τραύμα, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα για ειρήνη.

Αναφερόμενος στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες που φιλοξενούνται στη Βουλή, ο Πρόεδρος υπενθύμισε επίσης την έκθεση «Κύπρος 1974 - Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων», η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Παράλληλα, προανήγγειλε την παρουσίαση της εικαστικής εγκατάστασης «Women’s Gaze of War: Ο πόλεμος με τα Μάτια της».

Ο κ. Κακλαμάνης επανέλαβε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς τον κυπριακό λαό, αναφερόμενος και στην πρόσφατη επικοινωνία που είχε με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου, με αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τόνισε με έμφαση ότι καμία διαχωριστική γραμμή δεν μπορεί να υπονομεύσει τη δύναμη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ούτε να ακυρώσει την προσδοκία για ειρήνη.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι στις 20 Μαρτίου πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως συμβολική πράξη που αναδεικνύει τη στενή σχέση και την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο λαών, όχι μόνο σε επίπεδο κυβερνήσεων αλλά και μέσα από τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους επιμελητές της έκθεσης για την επιστημονική αρτιότητα και την ευαισθησία με την οποία προσέγγισαν το θέμα, επισημαίνοντας ότι η Ιστορία έχει ανθρώπινο πρόσωπο και ότι η διατήρηση της συλλογικής μνήμης δεν αποτελεί εμπόδιο στη συμφιλίωση, αλλά βασική προϋπόθεση για την επίτευξή της.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Σταύρος Αυγουστίδης, η Υφυπουργός Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη Αναστάσιος Π. Λεβέντης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλήθος προσκεκλημένων από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο, εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών της Κύπρου, καθώς και πολίτες που θέλησαν να τιμήσουν μια έκθεση αφιερωμένη στη μνήμη και την ιστορική πορεία της Λευκωσίας.

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