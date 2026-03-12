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Σφοδρή επίθεση Φάμελλου: Η κυβέρνηση λειτουργεί ως πλασιέ εταιρικών συμφερόντων
Πολιτική
14:56 - 12 Μαρ 2026

Σφοδρή επίθεση Φάμελλου: Η κυβέρνηση λειτουργεί ως πλασιέ εταιρικών συμφερόντων

Reporter.gr Newsroom
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Με έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση για τη νομοθετική κύρωση των συμφωνιών με τη Chevron. Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας από τρίτους και συνολικά την κατηγόρησε ότι λειτουργεί ως «πλασιέ συμφερόντων».      

Ο κ. Φάμελλος άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καταδίκη της παραβίασης του διεθνούς δικαίου και της επίθεσης που, όπως είπε, εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Όπως ανέφερε, αυτή η στάση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα «τραμπισμού», δηλαδή της υποκατάστασης του διεθνούς δικαίου από τον «κανόνα του ισχυρού». Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του κόμματός του ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στη σύγκρουση, ούτε μέσω των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, επικαλούμενος ως παράδειγμα τη στάση της Ισπανίας.

Αναφερόμενος στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο, τόνισε ότι είναι αυτονόητη η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και η παροχή αμυντικής συνδρομής. Ταυτόχρονα ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια συνολική εθνική στρατηγική και όχι «ΙΧ εξωτερική πολιτική».

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τις συμβάσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι αντανακλά μια ασυνεπή και επικίνδυνη πολιτική επιλογή. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λειτουργεί προς όφελος μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι των πολιτών, φέρνοντας ως παράδειγμα τη λειτουργία της ΔΕΗ. Όπως υποστήριξε, η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας έχει συμβάλει στην ακρίβεια στην ενέργεια, ενώ -κατά τον ίδιο- τα αναμενόμενα υψηλά κέρδη της δεν συνοδεύονται από λύσεις στο ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν η βιομηχανία, οι αγρότες και τα νοικοκυριά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις υπό κύρωση συμφωνίες, σχολίασε ότι η κυβέρνηση τις παρουσιάζει ως «ψήφο εμπιστοσύνης», θυμίζοντας ωστόσο ότι αντίστοιχες συμβάσεις είχαν υπογραφεί και το 2019 με την ExxonMobil. Παράλληλα διερωτήθηκε γιατί οι ήδη ώριμες παραχωρήσεις δεν προχώρησαν τα προηγούμενα χρόνια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενεργοποιείται τώρα υπό το κλίμα που δημιουργεί η επιστροφή της πολιτικής Τραμπ υπέρ των εξορύξεων.

Ο κ. Φάμελλος άσκησε κριτική και στις προβλέψεις για τα πιθανά οικονομικά οφέλη από μελλοντικές εξορύξεις. Όπως υποστήριξε, οι υποσχέσεις για ανάπτυξη, έσοδα και γεωπολιτική ενίσχυση είναι υπερβολικές, σημειώνοντας ότι η μειωμένη συμμετοχή του Δημοσίου στα Ελληνικά Πετρέλαια περιορίζει σημαντικά τα πιθανά οφέλη για το κράτος, ακόμη και αν στο μέλλον εντοπιστούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές επιλογές εξυπηρετούν τα συμφέροντα αμερικανικών εταιρειών εξόρυξης χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι οι συμβάσεις ενισχύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η καθυστέρηση στον καθορισμό της ΑΟΖ και η εισαγωγή συγκεκριμένων διατάξεων στις συμβάσεις αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης από τρίτους. Παράλληλα αναφέρθηκε σε ζητήματα που σχετίζονται με ενεργειακές υποδομές στο Αιγαίο, όπως η διακοπή ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο κοντά στην Κάσος, καθώς και περιστατικά παρεμπόδισης έργων οπτικών ινών μεταξύ Αμοργός και Αστυπάλαια.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, προτείνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, τις διασυνδέσεις των δικτύων και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα ζήτησε ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων και διεύρυνση της αυτοπαραγωγής για αγρότες και επιχειρήσεις.

Τέλος, αναφέρθηκε και στα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πρότεινε, μεταξύ άλλων, την επιβολή πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στη διύλιση, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα κατώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα, την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου στην αγορά ενέργειας και αυστηρότερους ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

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