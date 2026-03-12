Σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη με Παπασταύρου για Chevron και πυρηνική ενέργεια

Τα σημεία των συμβάσεων με την Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτη που θεωρεί προβληματικά ανέδειξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Όπως δήλωσε, η αξιωματική αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει επί της αρχής την κύρωση των συμβάσεων, ωστόσο θα καταψηφίσει το άρθρο 30.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε ότι η εξαίρεση αφορά ειδικά την παράγραφο 30.3 που σχετίζεται με τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ρήτρα, εάν κάποιο τμήμα των οικοπέδων βρεθεί εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τότε παύει αυτομάτως να αποτελεί μέρος της σύμβασης.

Όπως σημείωσε, η ρήτρα αναφέρεται και στα ανατολικά πλευρικά όρια των οικοπέδων, καθώς αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας με γειτονικά κράτη. «Ποια είναι αυτά τα γειτονικά κράτη; Μόνο με τη Λιβύη υπάρχει ζήτημα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη διατύπωση ιδιαίτερα προβληματική, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί εντυπώσεις που δεν ενισχύουν την ελληνική θέση. Παράλληλα εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν υπήρχε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, μόλις δώδεκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως είπε, παρότι υπήρχε επαρκής χρόνος για επεξεργασία των συμβάσεων, η τροποποίηση εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε επίσης γιατί η εν λόγω ρήτρα δεν είχε συμπεριληφθεί σε καμία από τις προηγούμενες συμβάσεις. «Ήταν λανθασμένη η τότε νομοθέτηση; Να το πείτε. Ήταν απαίτηση της εταιρείας ή άλλων να προστεθεί εκ των υστέρων; Να το πείτε», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα θεμέλια της στρατηγικής για τους υδρογονάνθρακες τέθηκαν με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ το 2011, ενώ ακολούθησε ο διεθνής διαγωνισμός του 2014. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε πολύτιμο χρόνο από το 2019 και μετά.

Ο ίδιος τόνισε πως η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν περιοριζόταν μόνο στην έρευνα και στις επενδύσεις, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο εθνικός πλούτος επιστρέφει στην κοινωνία. Υπενθύμισε μάλιστα πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, με την οποία είχε κατατεθεί πρόταση νόμου ώστε τουλάχιστον το 70% των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες να κατευθύνεται στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών και στο ασφαλιστικό σύστημα.

Για τους λόγους αυτούς, χαρακτήρισε «πατριωτική στάση» την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει υπέρ της κύρωσης της σύμβασης αλλά κατά του επίμαχου άρθρου.

Παπασταύρου: Δεν στέκεστε στο ύψος των περιστάσεων

Απαντώντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων». Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει ανατολική ρήτρα» και η συμφωνία φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην ανάπτυξη των υδρογονανθράκων.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ακόμη ότι η σύμβαση αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2014 και τόνισε πως «το εθνικό είναι το αληθές και το αληθές δεν επιδέχεται υποκειμενισμό». Πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει γενναιοδωρία στην αναγνώριση των θετικών ενεργειών προηγούμενων κυβερνήσεων.

Όπως είπε, ο ίδιος έχει ήδη αναγνωρίσει τη συμβολή του Γιάννη Μανιάτη και της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που έθεσε τις βάσεις των συμφωνιών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί και η συμβολή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που προχώρησε στην υλοποίησή τους.

Ανταπαντώντας στις αναφορές περί «αληθούς και εθνικού», ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός είχε εκφραστεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά των ορυκτών καυσίμων, ενώ είχε επίσης τοποθετηθεί αρνητικά για την πυρηνική ενέργεια στη χώρα. «Αληθή αυτά; Ναι, άρα και εθνικά», κατέληξε.

Ανδρουλάκης: Μας ζητά να δείξουμε υπευθυνότητα το κόμμα που χρεοκόπησε την Ελλάδα

Στην απάντηση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «

Μας ζητά να δείξουμε υπευθυνότητα το κόμμα που χρεοκόπησε την Ελλάδα, επί τρία ολόκληρα χρόνια έσκιζε τα μνημόνια και έλεγε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Και ζητάτε εσείς από εμάς να επιδείξουμε υπευθυνότητα. Έχουμε θεσμική μνήμη και θυμόμαστε και τι έχετε πει και τι έχετε κάνει.

Είπατε κάτι άλλο: σε δώδεκα μήνες από τώρα θα αρχίσουν οι πρώτες έρευνες. Δώδεκα μήνες από τώρα συν επτά χρόνια, οκτώ χρόνια που δεν κάνετε τίποτα και αντί να ζητήσετε συγγνώμη που δεν κάνετε τίποτα, θέλετε να σας πούμε και μπράβο.

Είπατε ότι εθνικό είναι το αληθές. Ωραία, πραγματικά εθνικό είναι το αληθές. Ας πούμε αλήθειες. Είναι αλήθεια ότι ο Πρωθυπουργός έσκιζε τα ιμάτια του κατά των ορυκτών καυσίμων στον ΟΗΕ; Αληθές, άρα εθνικό. Σήμερα είναι αντεθνικό αυτό που ήταν αληθές και εθνικό πριν πέντε χρόνια;

Όντως αληθές είναι το εθνικό. Είναι αληθές ότι ο Πρωθυπουργός έσκιζε τα ιμάτια του κατά της πυρηνικής ενέργειας διότι είμαστε σεισμογενής χώρα πριν μερικά χρόνια; Είναι αληθές. Άρα και εθνικό. Άρα σήμερα που λέει το αντίθετο, είναι αντεθνικό;

Ακούστε, κ. Παπασταύρου, σας σέβομαι όλους αλλά πάνω απ’ όλα σέβομαι την νοημοσύνη του ελληνικού λαού που υποτιμάτε συνεχώς με σκάνδαλα, παρασκηνιακά παιχνίδια. Αυτά τα θέματα που συζητάμε, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το να κάνετε μάθημα εσείς σε εμάς, όταν επί δύο ολόκληρα χρόνια ρωτώ ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου Κύπρου - Κρήτης και δεν παίρνω καμία απάντηση… αφήστε, τα μαθήματα στο παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι στο ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη».