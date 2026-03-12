Μητσοτάκης: Κατηγορηματικό «όχι» σε πρόωρες εκλογές – Κι άλλα μέτρα στήριξης στο τραπέζι

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (12/3), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη παράταση του πολέμου θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία, ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια για πρόωρες εκλογές αλλά και για ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Απαντώντας σχετικά με εισηγήσεις που έχει δεχτεί για προσφυγή σε πρόωρη κάλπη, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

«Δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών. Σκοπός μου να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο», δηλώνει στη συνέντευξή του στο iefimerida.

Παράλληλα, απορρίπτει και το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων και ότι το υπάρχον κυβερνητικό σχήμα λειτουργεί ικανοποιητικά. «Σε τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά», σημειώνει.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράν, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση, ιδιαίτερα αν επηρεάσει τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα μπορούσε να έχει συνέπειες τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την ελληνική οικονομία. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», προειδοποιεί.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει: «Ποτέ δεν ξεδιπλώνουμε όλες τις παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή» και προσθέτει πως «έχουμε υπόψη και άλλα μέτρα στήριξης». Παράλληλα υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση στάθηκε στο πλευρό της κοινωνίας τόσο κατά την περίοδο της COVID-19 όσο και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει πρώτα να διαφανεί η εξέλιξη της τρέχουσας κατάστασης.

Ερωτηθείς για την ανταπόκριση της Ελλάδας προς την Κύπρο με την αποστολή φρεγατών, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι προτεραιότητα αποτέλεσαν η ασφάλεια της χώρας και η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες - και μόνοι μας θα τη στηρίζαμε».

Παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, σημειώνοντας ότι οι πολίτες έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους σε αυτήν. «Αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας σε μια κρίσιμη συγκυρία μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», δηλώνει.

Ο πρωθυπουργός περιγράφει επίσης την ταχύτητα με την οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις για την κινητοποίηση των ελληνικών δυνάμεων. «Από όταν δόθηκε η εντολή, ο Υπουργός Άμυνας έκανε την εισήγηση, την αποδέχθηκα, συζητήθηκε δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ και σε πέντε ώρες τα πλοία απέπλευσαν και τα αεροπλάνα ήταν την ίδια μέρα στην Κύπρο. Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε φρεγάτες ή όχι στην Κύπρο;».