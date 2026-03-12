Κατρίνης: Θέλει η Ελλάδα να είναι γεωπολιτικός παράγοντας ή χώρος διευκολύνσεων για τρίτους;

Το ερώτημα εάν «θέλει η Ελλάδα να είναι γεωπολιτικός παράγοντας στην περιοχή ή απλώς ένας γεωγραφικός χώρος διευκολύνσεων για λογαριασμό τρίτων» έθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με την εταιρεία Chevron στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια συνεκτική πολιτική αποτροπής απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και να επιδείξει την έμπρακτη αλληλεγγύη της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.

«Όταν διεθνείς κρίσεις αγγίζουν στρατηγικά συμφέροντα μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων υπάρχει άμεση κινητοποίηση. Όταν όμως πρόκειται για την Τουρκία και τις προκλήσεις απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, πού βρίσκεται η έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη;» διερωτήθηκε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αλλά και την μεταφορά τουρκικών F6 στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Ταυτόχρονα, μίλησε για εγκατάλειψη στην πράξη του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου, που εισήγαγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα απαιτείται η επανενεργοποίησή του.

Σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, λόγω του πολέμου στο Ιράν, τόνισε ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα και στα βασικά αγαθά πιέζουν ήδη τα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ «κάθε ενεργειακή κρίση μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε ευκαιρία αισχροκέρδειας». Υπενθύμισε ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «τα νοικοκυριά πλήρωναν πανάκριβους λογαριασμούς» και η κυβέρνηση «απέτυχε στην πάταξη της αισχροκέρδειας», θέτοντας το ερώτημα «τι αλλάζει σήμερα;».

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημείωσε ότι μέσα σε λίγα χρόνια η χώρα πέρασε από «μια βίαιη απολιγνιτοποίηση», στην εγκατάλειψη της συζήτησης για τους υδρογονάνθρακες και σήμερα στην επαναφορά τους ως προτεραιότητας. «Όταν μια κυβέρνηση αλλάζει κατεύθυνση κάθε δύο χρόνια, το πρόβλημα δεν είναι η επιλογή που συζητά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός» ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι η πολιτική για τη διερεύνηση των ενεργειακών πόρων ξεκίνησε θεσμικά το 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ώστε η Ελλάδα να γνωρίζει τον ενεργειακό της πλούτο και να μπορεί να τον αξιοποιήσει. Τόνισε, όμως, ότι στις συμβάσεις που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση υπάρχουν προβληματικά σημεία, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι η διατύπωση του άρθρου 30 για τις περιοχές νότια της Κρήτης εγείρει ερωτήματα για πιθανές μελλοντικές οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών σε μια περιοχή όπου η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και μια καθαρή στρατηγική που να υπηρετεί το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον, κάτι που απουσιάζει από την πολιτική της κυβέρνησης.