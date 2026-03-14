Μητσοτάκης από προσυνέδριο ΝΔ: «Δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε στο δεύτερο πάνελ του 3ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, επισημαίνοντας ότι το τρίπτυχο «ισχυρή οικονομία, ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή Νέα Δημοκρατία» θα καθορίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η οικονομική σταθερότητα επέτρεψε στην Ελλάδα να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα και να διατηρήσει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Αναφέρθηκε ειδικά στις ελληνικές φρεγάτες και τα αναβαθμισμένα F-16 που βρίσκονται στην Κύπρο, καθώς και στα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που προστατεύουν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει θέση στην Ευρώπη: «Από το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης σήμερα έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup να είναι Έλληνας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα πλέον σκέφτεται με όρους μέλλοντος, προσελκύει νέους και ενισχύει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της νέας γενιάς.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική του παράταξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα με συγκροτημένο σχέδιο για τις επόμενες δεκαετίες, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του στις κομματικές οργανώσεις και τα μέλη, που στηρίζουν τον δρόμο προς το 16ο Συνέδριο του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Θεσσαλία, σημειώνοντας τη σημασία της περιοχής: «Μία περιφέρεια που έχει δοκιμαστεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια, αλλά διαθέτει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορεί τα επόμενα χρόνια όχι απλά να αναπτυχθεί, αλλά να απογειωθεί».

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στην ανάγκη συνέχειας ισχυρής οικονομικής πολιτικής και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της διεθνούς θέσης της Ελλάδας, συνδέοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης με το πολιτικό και αμυντικό μέλλον της χώρας.

Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος - Θα παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας

Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ωστόσο η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν με στοχευμένα μέτρα την κοινωνία, για όσο χρειαστεί, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας: «Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος - Έχοντας μια μεγάλη εμπειρία δεν ρίχνουμε ποτέ όλα τα όπλα στη μάχη από την πρώτη στιγμή, κάναμε μια πρώτη παρέμβαση για την αισχροκέρδεια. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση έχει δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα όσο κρατήσει η κρίση - εύχομαι να μη χρειαστεί - Με εθνικούς πόρους αλλά όπου χρειάζεται και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες»

Παίρνοντας μέρος σε συζήτηση με εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι το τρίπτυχο ισχυρή, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία είναι το «όχημα» με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα πάει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, επισήμανε ότι στις 3 πρώτες προτεραιότητες για την τρίτη 4ετία της ΝΔ είναι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, ενώ ο ίδιος συναντήθηκε με εκπροσώπους αγροτών, όταν έφτασε στο χώρο του προσυνεδρίου. Ο πρωθυπουργός όμως, τόνισε ότι η επιχείρηση για τη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία θα μπει ξανά μπροστά.