Γεραπετρίτης: Στο τραπέζι της ΕΕ το θέμα με την επίθεση σε ελληνικό πλοίο στον Περσικό

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, τόνισε την ανάγκη επιστροφής στη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την προστασία των αμάχων και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καλώντας το Ιράν να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της ΕΕ στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ και στην αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τις χώρες του Κόλπου και την Κύπρο, διευκρινίζοντας ότι η χώρα δεν σκοπεύει να εμπλακεί στον πόλεμο.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα θέσει στους Ευρωπαίους ομολόγους του το ζήτημα επίθεσης σε ελληνικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ζητώντας καταδίκη και λογοδοσία. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει ενεργό και ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις.

Ολόκληρη η δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΞ αναφέρει: «Συνέρχεται σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα τάχθηκε επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και βεβαίως την επιστροφή στη διπλωματία αντί του πολέμου.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση Ασπίδες», στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες οι οποίες πλήττονται τις χώρες του Κόλπου και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο.

Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο.

Ιδιαίτερα σε σχέση με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θα ήθελα να επισημάνω το πόσο κρίσιμο είναι όχι μόνο για τις τιμές του πετρελαίου αλλά και για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας να παραμείνουν ελεύθερες οι θάλασσες.

Θα θέσω υπ όψιν των Ευρωπαίων συναδέλφων μου το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα.

Είναι προφανές ότι για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη καταδίκη και λογοδοσία.

Είναι αυτονόητο ότι στις στιγμές αυτές, που είναι εξαιρετικά κρίσιμες και οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές, όχι μόνο γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά και περιβαλλοντικά για την Μεσόγειο, η Ευρώπη θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο».