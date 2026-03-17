Χρηστίδης: Επίκαιρη η συζήτηση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης λόγω πολέμου

Το ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας, δύναμης και ευθύνης που προέκυψε από τη μαζική παρουσία 175.000 πολιτών στις κάλπες για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χρηστίδης.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ την Τρίτη (17/3):

«Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να είμαστε ευγνώμονες προς όλους εκείνους που στάθηκαν στις ουρές της αισιοδοξίας, μας έδωσαν δύναμη και έδειξαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλες ρίζες στην κοινωνία αλλά και πολύ μεγάλη προοπτική για το μέλλον», τόνισε.

Σχετικά με το αυξημένο κόστος καυσίμων, δήλωσε ότι το πρόβλημα προϋπήρχε του πολέμου στη Μέση Ανατολή και έχει καταστήσει την Ελλάδα μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι ως αντιπολίτευση είχε δεσμευτεί για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα ήδη από το 2019. Πρ

«Ο πόλεμος έχει επιδεινώσει αυτή την κατάσταση και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η συζήτηση που έχουμε ανοίξει για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι κυβερνητικοί, σήμερα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν στην αντιπολίτευση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το ζητούσαν και δεσμεύονταν έναντι των πολιτών ότι θα το κάνουν πράξη από το 2019. Σήμερα, λοιπόν, που έχουμε 2026, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόρους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έρχεται και επικάθεται και ο ΦΠΑ και έχουμε την τιμή που έχουμε. Και αυτό είναι βαθιά άδικο», συμπλήρωσε.

Επισήμανε, δε, την ανάγκη πιο αποτελεσματικής κυβερνητικής δράσης, φέρνοντας ως παράδειγμα το καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και ζητώντας εξηγήσεις για τη μη εφαρμογή αντίστοιχων πολιτικών σε άλλες περιοχές της χώρας.

«Δηλαδή εδώ πέρα, εάν έρχεται η κυβέρνηση και ισχυρίζεται ότι λειτουργεί ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά της πατρίδας μας, αλλά δεν λειτουργεί στην Καλλιθέα, στη Δάφνη και σε άλλες περιοχές, θέλω να μας εξηγήσει πως το σκέφτεται αυτό το πράγμα και γιατί δεν επεκτείνει το μέτρο και στην ηπειρωτική Ελλάδα», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στη στάση που έχει κρατήσει, διαχρονικά, το ΠΑΣΟΚ, σε ζητήματα εθνικής άμυνας, με φόντο και τη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει κρατήσει πατριωτική στάση στα ζητήματα των εξοπλισμών, τα τελευταία πολλά χρόνια, και αυτό αποδεικνύεται από τη στάση μας μέσα στη Βουλή σε όλες τις μεγάλες και κρίσιμες ψηφοφορίες και για τις Βelharra, και τα F16 και τα Rafale, για να μπορούν να πηγαίνουν στην Κύπρο και να υπερασπίζονται το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται από κανέναν και σε οποιοδήποτε επίπεδο», κατέληξε.