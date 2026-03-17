ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κικίλιας: Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών φτάνοντας έως και τα 600 ευρώ
Ναυτιλία
11:16 - 17 Μαρ 2026

Κικίλιας: Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών φτάνοντας έως και τα 600 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς σχεδόν διπλασιάζεται, φτάνοντας πλέον έως και τα 600 ευρώ, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της νέας ρύθμισης. Η απόφαση αυτή ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και διορθώνει μια αδικία πολλών ετών σε βάρος των ανθρώπων της θάλασσας.      

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των ναυτικών που βρίσκονται εκτός ναυτολόγησης, καθώς και η αναγνώριση της συμβολής τους στην ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα, το επίδομα ανεργίας για τους άνεργους ναυτικούς ήταν 350 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους ανέργους της χώρας. Με τη νέα ρύθμιση, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, το αυξήσαμε στα 600 ευρώ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Στηρίζουμε τα επαγγέλματα της θάλασσας, τους ανθρώπους της θάλασσας και αγωνιζόμαστε για αυτούς».

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται ως εξής: 600 ευρώ για έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδιά, των οποίων έχουν την επιμέλεια, και 500 ευρώ για άγαμους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαγόρευση ονομασιών ζώων για τρόφιμα φυτικής προέλευσης: Διασώθηκαν τα φυτικά «Burger» και «Λουκάνικα»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Απαγόρευση ονομασιών ζώων για τρόφιμα φυτικής προέλευσης: Διασώθηκαν τα φυτικά «Burger» και «Λουκάνικα»

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχοπτώσεις και αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας
Ειδήσεις

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχοπτώσεις και αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας

Πλεύρης: Οι μεταναστευτικές ροές από Τουρκία παραμένουν χαμηλές – Ανοίγουμε συζήτηση για απαγόρευση της μπούρκας
Πολιτική

Πλεύρης: Οι μεταναστευτικές ροές από Τουρκία παραμένουν χαμηλές – Ανοίγουμε συζήτηση για απαγόρευση της μπούρκας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»
Ναυτιλία

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

EΒΕΠ - «Πειραιάς-Ανοιχτές Θάλασσες»: Βράβευση των πρώτων εισαχθέντων φοιτητών σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών
Ναυτιλία

EΒΕΠ - «Πειραιάς-Ανοιχτές Θάλασσες»: Βράβευση των πρώτων εισαχθέντων φοιτητών σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Υγεία
22/06/2026 - 13:55

Associated Press: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Μεγάλη πρόκληση η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ