Κικίλιας: Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών φτάνοντας έως και τα 600 ευρώ

Το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς σχεδόν διπλασιάζεται, φτάνοντας πλέον έως και τα 600 ευρώ, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της νέας ρύθμισης. Η απόφαση αυτή ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και διορθώνει μια αδικία πολλών ετών σε βάρος των ανθρώπων της θάλασσας.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των ναυτικών που βρίσκονται εκτός ναυτολόγησης, καθώς και η αναγνώριση της συμβολής τους στην ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα, το επίδομα ανεργίας για τους άνεργους ναυτικούς ήταν 350 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους ανέργους της χώρας. Με τη νέα ρύθμιση, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, το αυξήσαμε στα 600 ευρώ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Στηρίζουμε τα επαγγέλματα της θάλασσας, τους ανθρώπους της θάλασσας και αγωνιζόμαστε για αυτούς».

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται ως εξής: 600 ευρώ για έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδιά, των οποίων έχουν την επιμέλεια, και 500 ευρώ για άγαμους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά.