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Οι εξηγήσεις της κυβέρνησης για την ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία
Πολιτική
19:11 - 19 Μαρ 2026

Οι εξηγήσεις της κυβέρνησης για την ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Reporter.gr Newsroom
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Η παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, η οποία αναχαίτισε την Πέμπτη (19/3) ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αποτελεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας της Αθήνας με τα κράτη του Κόλπου, που περιλαμβάνει την άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις, με στόχο την ενίσχυση του γεωπολιτικού της ρόλου στην περιοχή.

Αναλυτικότερα, η ελληνική συστοιχία βρίσκεται εκεί από το 2019, όταν η ελληνική κυβέρνηση επιδίωξε τη στρατηγική αναβάθμιση με τις μοναρχίες του Κόλπου. Η Ελλάδα συνδέεται εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τέτοια συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία. Υπενθυμίζεται ότι τον Γενάρη του 2025 είχε γίνει το πρώτο συμβούλιο ανώτατης συνεργασίας με συμμετοχή υπουργών από όλες τις πλευρές.

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει συνεργασία σε ενέργεια, εμπόριο, επενδύσεις και τουρισμό, ενώ υπάρχει και αμυντική συνεργασία. Το πλαίσιο για την άμυνα άρχισε να αναπτύσσεται από τον Νοέμβριο του 2021. Η ανάπτυξη των Patriot γίνεται στο δυτικό μέρος της Σαουδικής Αραβίας.

Σήμερα, όπως λένε από την κυβέρνηση, αποτυπώθηκε στο πεδίο η συνεργασία σε επίπεδο αξιωματικών. Δύο Έλληνες αξιωματικοί, σε συνεργασία με Σαουδάραβες ομολόγους τους, συντόνισαν την επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2020 υπάρχει αμυντική συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην οποία υπάρχει ρήτρα υποχρεωτικής αμυντικής συνδρομής. Στόχος αυτών των συμφωνιών είναι να αντισταθμιστεί η τουρκική επιρροή στην περιοχή, κάτι που είναι φυσικά δύσκολο.

Τονίζεται ότι το Μπαχρέιν και τα Εμιράτα έχουν υπογράψει με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τις συμφωνίες του Αβραάμ, προάγγελο του IMEC με στόχο τη σύνδεση Μέσης Ανατολής – Ευρώπης.

Η ελληνική διπλωματία, μετά την αποκλιμάκωση, θα επιχειρήσει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τα αραβικά κράτη, πάντα λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε ενεργοποίηση σε επίπεδο αμυντικής συνεργασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh6waaf345ht?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 19:18
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