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Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους
Ειδήσεις
12:02 - 19 Μαρ 2026

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Reporter.gr Newsroom
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Δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τους ελληνικούς Patriot, οι οποίοι βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται ότι:

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Αναστολή φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας

Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, μία από τις δύο βασικές εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής για τις χώρες του Κόλπου, μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters την Πέμπτη.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε ανακοίνωση του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας ότι βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε πάνω από την πόλη, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης για σειρά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, συμπεριλαμβανομένου του συγκροτήματος SAMREF, που λειτουργεί ως κοινοπραξία μεταξύ της Saudi Aramco και της Exxon Mobil.

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