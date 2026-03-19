ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρωθυπουργός Ιαπωνίας: Στο χέρι του Τραμπ η ειρήνη – Ανησυχία για τα ιρανικά αντίποινα
Ειδήσεις
18:53 - 19 Μαρ 2026

Πρωθυπουργός Ιαπωνίας: Στο χέρι του Τραμπ η ειρήνη – Ανησυχία για τα ιρανικά αντίποινα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στις επιθέσεις του Ιράν, καθώς και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας σε συνάντησή της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο ίδιος είναι ο μόνος που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποκατάσταση της ειρήνης.  

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών της σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτή από τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τακαΐτσι προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες που ενδέχεται να έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή για την παγκόσμια οικονομία. Όπως ανέφερε, μετέβη στην Ουάσιγκτον έχοντας μαζί της συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές ενέργειας, ενώ προγραμματίζει να θέσει στον Τραμπ ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική ασφάλεια και τις σπάνιες γαίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ιαπωνία είναι διατεθειμένη να κινητοποιήσει τους διεθνείς εταίρους της προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι, ενώ την ίδια στιγμή επιχειρεί να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και με την Τεχεράνη.

Τραμπ: Η Ιαπωνία παίρνει πραγματικά θέση, όχι όπως το ΝΑΤΟ

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι στις συνομιλίες τους θα τεθούν τόσο εμπορικά ζητήματα όσο και η πιθανή στήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει η Ιαπωνία στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν. Τόνισε, μάλιστα, ότι η Ιαπωνία «παίρνει πραγματικά θέση» σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, επισημαίνοντας πως έχει λάβει «εγγυήσεις», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Νομίζω ότι, μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε χθες και προχθές για την Ιαπωνία, η χώρα αυτή παίρνει πραγματικά θέση, ναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας, έπειτα από μια παύση: «Όχι όπως το ΝΑΤΟ».

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών
Ειδήσεις

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών

Η «επανάσταση» Μαμντάνι συνεχίζεται: Νίκες για όλους τους εκλεκτούς του
Ειδήσεις

Η «επανάσταση» Μαμντάνι συνεχίζεται: Νίκες για όλους τους εκλεκτούς του

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ
Ειδήσεις

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 14:13

Η… ιστορία μπούρδα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Νομίσματα
24/06/2026 - 14:13

Crypto: Το Bitcoin αναζητά στήριξη, το ενδιαφέρον στρέφεται στα altcoins

Ναυτιλία
24/06/2026 - 14:10

Η Explora Journeys εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο ελληνικών προορισμών της με προσεγγίσεις στην Πύλο και την Αμοργό

Ειδήσεις
24/06/2026 - 14:01

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών

Ειδήσεις
24/06/2026 - 13:59

Τα «διαλείμματα ενυδάτωσης» έχουν μετατρέψει αυτό το Μουντιάλ στο πιο «μεθυσμένο» στην ιστορία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 13:44

Η «επανάσταση» Μαμντάνι συνεχίζεται: Νίκες για όλους τους εκλεκτούς του

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:38

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε

Πολιτική
24/06/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Χρεώνει την άνοδο του πληθωρισμού στο ράλι πετρελαίου - «Θα στηρίξουμε την κοινωνία»

Πολιτική
24/06/2026 - 13:23

ΣΥΡΙΖΑ κατά Αβραμόπουλου: Η αλαζονεία και οι θεατρινισμοί προσβάλλουν την έννοια της λογοδοσίας

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 13:21

Δήλωση... μνημείο (δύο σε ένα) του Γ. Λοβέρδου για τους ντελιβεράδες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 13:12

Η εκδοχή της ΔΕΗ για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 13:10

Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του

Ειδήσεις
24/06/2026 - 12:58

«Όχι» από τον Άρειο Πάγο στην Κοβέσι – Απαράδεκτη η προσφυγή για τους τρεις εισαγγελείς

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 12:52

Αυτογκόλ: Σύνδεση του 25% με Ειδικό Δικαστήριο για τον Μητσοτάκη

Φορολογία
24/06/2026 - 12:50

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027

Ανεμοδείκτης
24/06/2026 - 12:45

Μα, συμβαίνουν τέτοια εξωφρενικά στο κόμμα της Καρυστιανού;

Magazino
24/06/2026 - 12:40

Ο «μάγος» γύρισε: Ο Ροναλντίνιο ξανά στα γήπεδα μετά από 11 χρόνια

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/06/2026 - 12:38

Λαγοκέφαλοι μετανάστες

Εμπορεύματα
24/06/2026 - 12:35

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Υγεία
24/06/2026 - 12:20

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Πάτρα

Magazino
24/06/2026 - 11:50

Δώδεκα δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες στη Θεσσαλία - Το πρόγραμμα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:45

Μπρατάκος: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει υπόθεση και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:42

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ