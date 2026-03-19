Πρωθυπουργός Ιαπωνίας: Στο χέρι του Τραμπ η ειρήνη – Ανησυχία για τα ιρανικά αντίποινα

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στις επιθέσεις του Ιράν, καθώς και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας σε συνάντησή της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο ίδιος είναι ο μόνος που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποκατάσταση της ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών της σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτή από τον Αμερικανό πρόεδρο, η Τακαΐτσι προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες που ενδέχεται να έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή για την παγκόσμια οικονομία. Όπως ανέφερε, μετέβη στην Ουάσιγκτον έχοντας μαζί της συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές ενέργειας, ενώ προγραμματίζει να θέσει στον Τραμπ ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική ασφάλεια και τις σπάνιες γαίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ιαπωνία είναι διατεθειμένη να κινητοποιήσει τους διεθνείς εταίρους της προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι, ενώ την ίδια στιγμή επιχειρεί να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και με την Τεχεράνη.

Τραμπ: Η Ιαπωνία παίρνει πραγματικά θέση, όχι όπως το ΝΑΤΟ

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι στις συνομιλίες τους θα τεθούν τόσο εμπορικά ζητήματα όσο και η πιθανή στήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει η Ιαπωνία στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν. Τόνισε, μάλιστα, ότι η Ιαπωνία «παίρνει πραγματικά θέση» σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, επισημαίνοντας πως έχει λάβει «εγγυήσεις», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Νομίζω ότι, μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε χθες και προχθές για την Ιαπωνία, η χώρα αυτή παίρνει πραγματικά θέση, ναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας, έπειτα από μια παύση: «Όχι όπως το ΝΑΤΟ».

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