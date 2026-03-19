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Ομάν: Οι ΗΠΑ έχουν χάσει τον έλεγχο της εξωτερικής τους πολιτικής – Καταστροφή ο πόλεμος
Ειδήσεις
18:50 - 19 Μαρ 2026

Ομάν: Οι ΗΠΑ έχουν χάσει τον έλεγχο της εξωτερικής τους πολιτικής – Καταστροφή ο πόλεμος

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «χάσει τον έλεγχο της ίδιας τους της εξωτερικής πολιτικής» και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έπεισε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν – μια σύγκρουση που χαρακτήρισε «καταστροφή» και «σοβαρό σφάλμα υπολογισμού».    

Γράφοντας στον Economist, ο Αλμπουσαΐντι, ο οποίος διαμεσολάβησε στις τελευταίες πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, διατύπωσε μια ασυνήθιστα αυστηρή εκτίμηση για τα γεγονότα που οδήγησαν στους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και στον πόλεμο που εξαπλώθηκε στη Μέση Ανατολή.

«Ήταν σοκ, αλλά όχι έκπληξη, όταν στις 28 Φεβρουαρίου – μόλις λίγες ώρες μετά τις τελευταίες και πιο ουσιαστικές συνομιλίες – το Ισραήλ και η Αμερική εξαπέλυσαν ξανά μια παράνομη στρατιωτική επίθεση εναντίον της ειρήνης που είχε αρχίσει να φαίνεται πραγματικά εφικτή», έγραψε.

Από όλες τις χώρες του Κόλπου, το Ομάν ήταν η πιο έντονη και δημόσια δραστήρια στην προσπάθεια να αποτρέψει μια αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, αν και και άλλα κράτη – όπως τα ΗΑΕ και το Κατάρ – εργάστηκαν σκληρά για την εξεύρεση διπλωματικών λύσεων και προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι ένας πόλεμος θα ήταν καταστροφικός για την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αλμπουσαΐντι, το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονταν «στα πρόθυρα μιας πραγματικής συμφωνίας» στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη τον Φεβρουάριο, τις οποίες χαρακτήρισε «ουσιαστικές».

Όπως αποκάλυψε ο Guardian αυτή την εβδομάδα, παρόμοια εκτίμηση είχε διατυπώσει και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ ο οποίος συμμετείχε στα τελικά στάδια των συνομιλιών. Σύμφωνα με πηγές, είχε εντυπωσιαστεί από τη σημαντική πρόοδο προς μια μόνιμη και ουσιαστική πυρηνική συμφωνία και θεώρησε ότι αυτή ήταν αρκετή για να αποτραπεί ένας πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών.

Η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα αποτελούνταν από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον επιχειρηματία ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνοδεύονταν από ειδικούς.

Πηγές ανέφεραν ότι οι Ιρανοί είχαν συμφωνήσει σε ιδιαίτερα σημαντικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης και της παύσης του εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ προσέφεραν επίσης στις ΗΠΑ τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα μελλοντικό πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Μια τελική φάση διαπραγματεύσεων είχε προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη, αλλά 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν.

Ο Αλμπουσαΐντι επέρριψε ευθύνες στην «ηγεσία του Ισραήλ» ότι έπεισε τον Τραμπ να εμπλακεί στον πόλεμο, στηριζόμενη στη λανθασμένη εκτίμηση ότι το καθεστώς του Ιράν θα προχωρούσε σε «άνευ όρων παράδοση» μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του, Αλί Χεμενέι

«Το μεγαλύτερο σφάλμα υπολογισμού της αμερικανικής κυβέρνησης, φυσικά, ήταν ότι επέτρεψε στον εαυτό της να παρασυρθεί εξαρχής σε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε. «Δεν είναι πόλεμος της Αμερικής και δεν υπάρχει πιθανό σενάριο στο οποίο τόσο το Ισραήλ όσο και η Αμερική θα πετύχουν αυτό που επιδιώκουν».

Ο Αλμπουσαΐντι χαρακτήρισε τον πόλεμο και τις ευρύτερες επιπτώσεις του στην περιοχή του Κόλπου – η οποία έχει δεχθεί το κύριο βάρος των ιρανικών αντιποίνων – ως «καταστροφή», με καμία από τις δύο πλευρές να μην δείχνει διάθεση για διαπραγμάτευση.

Κάλεσε σε τερματισμό της σύγκρουσης και επιστροφή σε διμερείς διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας: «Για να επιτύχει το Ισραήλ τον δηλωμένο στόχο του, θα απαιτηθεί μια μακρά στρατιωτική εκστρατεία, στην οποία η Αμερική θα πρέπει να δεσμεύσει χερσαίες δυνάμεις, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στους αέναους πολέμους που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως δεσμευτεί να τερματίσει».

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παρατείνεται χωρίς σαφές τέλος, το Ομάν ξεχωρίζει από τα άλλα κράτη του Κόλπου για την αυξανόμενη προθυμία του να καταδικάζει και να επικρίνει τις ΗΠΑ, τον στενότερο και σημαντικότερο σύμμαχο των χωρών αυτών, κατηγορώντας τες ότι λειτουργούν ως προέκταση των ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή.

Σε δηλώσεις προς δημοσιογράφους την περασμένη Πέμπτη, ο Αλμπουσαΐντι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο διεθνές δίκαιο και να βοηθήσουν το Ισραήλ να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή προς όφελός του.

«Η θέση του Ομάν είναι ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι παράνομες και ότι, όσο συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, τα κράτη που ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», δήλωσε.

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