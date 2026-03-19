Το πρώτο Data Center για τις AI ανάγκες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Σε μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, η COSMOTE TELEKOM προχωρά στην ανάπτυξη νέων υποδομών Data Center, ειδικά σχεδιασμένων για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα αυτή υποδομή, όπως αναφέρεται, εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και σύγχρονου οικοσυστήματος Business Cloud υπηρεσιών εντός Ελλάδας, προσφέροντας πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες, όπως το GPU-as-a-Service. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις αποκτούν άμεση πρόσβαση σε υψηλής απόδοσης υπολογιστική ισχύ, χωρίς να απαιτείται επένδυση σε ιδιόκτητες υποδομές.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία της υπηρεσίας διαδραματίζουν οι τεχνολογίες της NVIDIA, σε συνδυασμό με λύσεις της Hewlett Packard Enterprise, διασφαλίζοντας σημαντικά αυξημένη απόδοση για απαιτητικά workloads, όπως τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση μεγάλων δεδομένων και εφαρμογές υψηλών επιδόσεων. Το αποτέλεσμα είναι ένα ευέλικτο περιβάλλον που επιτρέπει σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν AI μοντέλα, να επεξεργάζονται δεδομένα μεγάλης κλίμακας και να δημιουργούν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες.

Όπως δήλωσε ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, η νέα αυτή πρωτοβουλία «δίνει άμεση πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα δεδομένα φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον».

Το Data Center της εταιρείας στην Αθήνα, που αποτελεί μια πρώτη κίνηση από το όλο οικοσύστημα στην κατεύθυνση αυτή, έχει σχεδιαστεί με υψηλά πρότυπα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας, συμμορφούμενο με διεθνείς πιστοποιήσεις ISO και τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη βιωσιμότητα, με ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και αξιοποίηση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών για επιχειρήσεις

Όπως αναφέρεται, η νέα υποδομή υποστηρίζει σύγχρονες cloud αρχιτεκτονικές, προσφέροντας υπηρεσίες Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) και GPU-as-a-Service. Το οικοσύστημα Business Cloud της COSMOTE TELEKOM παρέχει:

AI-ready υποδομές για εφαρμογές όπως GenAI, digital twins, chatbots και 3D μοντέλα

Ευέλικτη τιμολόγηση (pay-as-you-go) και δυνατότητα προσαρμογής πόρων

Δυνατότητα “try & buy” για ομαλή μετάβαση

Self-service portal για άμεση διαχείριση υποδομών

Εξειδικευμένες υπηρεσίες από cloud και AI μηχανικούς

24/7 τεχνική υποστήριξη και live chatbot assistance

Με βάση τη διοίκηση, με τη νέα αυτή επένδυση, η COSMOTE TELEKOM ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αναπτυσσόμενου κόμβου ψηφιακών υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας τις βάσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.