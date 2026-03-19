Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει για να μοιράσει μετά επιδόματα-αντίδωρα

«Ο κ. Μαρινάκης το πρωί χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Και προσθέτει: «Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών, δήλωσε πως ”δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό”».

«Την ίδια στιγμή, η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική», υπογραμμίζει. «Όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.