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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει για να μοιράσει μετά επιδόματα-αντίδωρα
Πολιτική
19:14 - 19 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει για να μοιράσει μετά επιδόματα-αντίδωρα

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Μαρινάκης το πρωί χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.  

Και προσθέτει: «Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών, δήλωσε πως ”δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό”».

«Την ίδια στιγμή, η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική», υπογραμμίζει. «Όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

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