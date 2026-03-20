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Κυρανάκης: Ο Λυμπερόπουλος προσπαθεί να αποκλείσει τις μικρές επιχειρήσεις για να μην έχει ανταγωνισμό
Πολιτική
13:13 - 20 Μαρ 2026

Κυρανάκης: Ο Λυμπερόπουλος προσπαθεί να αποκλείσει τις μικρές επιχειρήσεις για να μην έχει ανταγωνισμό

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι πρώτες κάμερες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί και στέλνουν ήδη κλήσεις σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία, δήλωσε σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με την από εκεί και πέρα επέκταση του αριθμού των καμερών να είναι μία σταδιακή διαδικασία.  

Ερωτηθείς σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ταξί, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή, ενώ αναφορικά με την αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, σχολίασε πως όλο αυτό το διάστημα, ο κ. Λυμπερόπουλος προσπαθεί με τη συνολική του συμπεριφορά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των «μαντράδων». Των εταιρειών δηλαδή που διαχειρίζονται πολυάριθμες άδειες ταξί, εκμεταλλεύονται τις άδειες ταξί, και που προσπαθούν να αποφύγουν τα έξοδα για την ηλεκτροκίνηση.

Τόνισε, επίσης, πως παρατήρησε, μετ’ εκπλήξεως, πλήρη ταύτιση με την αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία, που εξαγόρασε τη Free Now, η οποία με τη σειρά της συνεργάζεται με τα ταξί που εκπροσωπεί ο κ. Λυμπερόπουλος. Επισήμανε, ακόμη, πως παρατήρησε πλήρη ταύτιση στο να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κλάδος θέλει να ανταγωνιστεί ανοιχτά και να μειώσει τις τιμές για τον καταναλωτή.

Συνέχισε λέγοντας: «Eμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να φέρουμε ως ισορροπία είναι με ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν τα λεγόμενα Ε ΙΧ και τα οποία προσπαθεί να αποκλείσει ο κ. Λυμπερόπουλος με κάθε μέσο για να μην υπάρχει ανταγωνισμός».

Ολοκληρώνοντας, ως προς το ποιοι παράγοντες έχουν προκαλέσει αυτήν την αγανάκτηση είπε: «Τα δύο βασικά σημεία που έχουν δημιουργήσει την απεργιακή κινητοποίηση είναι προϋπάρχοντες νόμοι, και ο νόμος για την ηλεκτροκίνηση και ο νόμος για το ποινικό μητρώο, απλά απεργούν γιατί μου ζητάνε να τους αλλάξω».

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