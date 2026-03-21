ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημά της από την προηγούμενη κρίση – Απαιτούνται άμεσα μέτρα
Πολιτική
17:20 - 21 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημά της από την προηγούμενη κρίση – Απαιτούνται άμεσα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων από την κυβέρνηση για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε το πρωί του Σαββάτου (21/3) ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega.  

Μέσα στα μέτρα αυτά, συμπεριέλαβε τη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα.

«Προφανώς και πρέπει η Ελλάδα να διαδραματίσει έναν ρόλο για να υπάρξει ευρωπαϊκή στήριξη, όπως για παράδειγμα να παραταθεί το Ταμείο Ανάκαμψης ή να υπάρξουν και νέα κονδύλια για τη διαχείριση της κρίσης. Όμως, η κρίση μαίνεται και η ζημιά που γίνεται στη χώρα, δεν μπορεί να περιμένει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ενώ παρέπεμψε σε πρωτοβουλίες που παίρνουν μεμονωμένα άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Βλέπουμε πολλές χώρες όπως η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία που λαμβάνουν μέτρα αυτή τη στιγμή, γιατί αντιλαμβάνονται την πίεση στην κοινωνία και τη στήριξη που χρειάζεται», είπε ο κ. Τσουκαλάς και προσέθεσε:

«Ο κεντροδεξιός Καγκελάριος της Αυστρίας είπε πως μειώνει άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα γιατί διαφορετικά θα αφήσουμε να κερδοσκοπεί το κράτος πάνω στην αισχροκέρδεια των καρτέλ».

Απαντώντας σε ερώτημα για διαφυγόντα έσοδα του προϋπολογισμού στην περίπτωση μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, υπογράμμισε ότι «ο ειδικός φόρος που πέφτει πάνω στην τιμή, αυξάνει πάρα πολύ τα έσοδα. Άρα, εδώ δεν έχουμε το ζήτημα να χάσει το κράτος έσοδα, αλλά να μην έχει τεράστια υπερέσοδα. Πρέπει να υπάρξει επέκταση και στα διυλιστήρια, που είναι η αρχή της αλυσίδας», συμπλήρωσε.

Σχολίασε, ακόμη, ότι «η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημα από την προηγούμενη κρίση του πολέμου στην Ουκρανία», για να σημειώσει ότι «τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται πριν η ζημιά γίνει μη αναστρέψιμη». «Το 2021 ήρθε η ακρίβεια, τα pass κάλυψαν ως ένα σημείο, αλλά η ακρίβεια έμεινε και το κόστος ζωής εκτοξεύτηκε. 40% αύξηση του κόστους ζωής είναι επιτυχία για την κυβέρνηση; Σήμερα μας αποκαλεί λαϊκιστές, σε μια εβδομάδα που θα πάρει τα μέτρα τι θα μας λέει;», σχολίασε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh89j49yvd95?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος με τη ΝΔ – Θα φανεί στο Συνέδριο

Αναφερόμενος στην πορεία προς το συνέδριο και το ειδικό ψήφισμα που ζητεί ο κ. Δούκας, ο εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε:

«Από τα ντοκουμέντα του Συνεδρίου και την πολιτική απόφαση θα προκύπτει με σαφήνεια ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο αντίπαλός μας. Το λέω εδώ και πέντε μήνες. Και προφανώς δεν εκφέρω την προσωπική μου γνώμη, όταν μιλάω δημόσια». Είπε ότι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει στην κοινωνία: «όταν έρχονται 175.000 πολίτες για να ψηφίσουν, έχουμε υπερβεί τους κομματικούς μηχανισμούς. Κλείνεις το μάτι στους μηχανισμούς, όταν δεν μιλάς στην κοινωνία για το πρόγραμμα και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 1 μονάδα και 1,5 μονάδα αντίστοιχα στις δυο πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Όταν η συσπείρωση είναι στο 65% και ανεβαίνω από τις προηγούμενες μετρήσεις, αυτό σημαίνει ότι έρχεται πολύς κόσμος, που δεν είχε επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και ότι προεκλογικά που θα ανεβαίνει η συσπείρωση, θα υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών», υποστήριξε. Τόνισε, τέλος, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δυο πόλοι υπάρχουν, για να σημειώσει πως «σήμερα ο κόσμος ξέρει που μπορεί να ακουμπήσει για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Πολιτική

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν
Πολιτική

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα
Οικονομία

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
26/06/2026 - 09:24

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:21

AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:13

HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 09:05

HELLENiQ ENERGY: Τελικό μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή – Πότε καταβάλλεται

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:01

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:50

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Φορολογία
26/06/2026 - 08:31

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο για φορολογική ενημερότητα, μεταβιβάσεις ακινήτων και βεβαίωση οφειλής (παραδείγματα)

Ακίνητα
26/06/2026 - 08:22

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Ειδήσεις
26/06/2026 - 08:10

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:00

Όμιλος Λάμψα: Επενδύει €35 εκατ. στο Elatos Resort και βλέπει καλύτερη πορεία το 2026

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:51

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:42

Βακόνδιος: Το Λαύριο δεν είναι πλέον ένα περιφερειακό λιμάνι. Είναι ένας οργανισμός με αναπτυξιακή προοπτική

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 23:42

Νέος γύρος απωλειών στη Wall Street μετά τις πιέσεις στις Big Tech

Ειδήσεις
25/06/2026 - 23:15

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:52

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:28

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Magazino
25/06/2026 - 22:07

Η «στρωματοποίηση» στη διατροφή: Πώς να φάτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα χωρίς να στερηθείτε τίποτα

Πολιτική
25/06/2026 - 21:49

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 21:29

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Magazino
25/06/2026 - 21:10

Συναισθηματική Υπερφαγία: Όταν το φαγητό γίνεται τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 20:49

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Πολιτική
25/06/2026 - 20:30

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Ομόλογα
25/06/2026 - 20:15

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Οικονομία
25/06/2026 - 19:59

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 19:46

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Πολιτική
25/06/2026 - 19:37

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 19:12

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Πολιτική
25/06/2026 - 19:01

Καλαφάτης: Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:41

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:38

Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ