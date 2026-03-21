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Μαρινάκης: Δεν έχει ληφθεί απόφαση για μείωση του ΕΦΚ, αλλά δεν αποκλείεται
Πολιτική
14:02 - 21 Μαρ 2026

Μαρινάκης: Δεν έχει ληφθεί απόφαση για μείωση του ΕΦΚ, αλλά δεν αποκλείεται

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του, στις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση για να μετριάσει τις οικονομικές αναταράξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.  

«Καθημερινά το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί τα δεδομένα σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και με βάση τις εξελίξεις, προφανώς θα υπάρχει και επόμενη παρέμβαση» σε συνέχεια των μέτρων που ήδη ανακοινώθηκαν, ανέφερε μιλώντας στο ErtNews και προσέθεσε:

«Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρος στον κόσμο που μας βλέπει γιατί η ανησυχία των πολιτών είναι ιερή. Ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα πάντα να αλλάζουν γύρω του και προφανώς ανησυχεί για το κόστος ζωής που ήδη είναι αυξημένο λόγω του συσσωρευμένου πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο θα βάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας», είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους. Και λέω και το “έμμεσους” γιατί μέσα σε αυτούς είναι και έμμεσοι φόροι που έχουν μειωθεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8e4u06jl2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εμείς μιλάμε μετρημένα και κοστολογημένα κι έρχονται οι άλλοι και τάζουν «λαγούς με πετραχήλια»

Εξηγώντας τα κριτήρια για μία τέτοια απόφαση, είπε: «Πρώτον πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός γιατί ο ΕΦΚ φέρνει έσοδα περίπου 4 δισ. τον χρόνο στο κράτος. Το δεύτερο κριτήριο είναι να μπορεί να εξασφαλίσει ότι αυτό θα φτάσει σε αυτόν για τον οποίο κάνεις τη μείωση δηλαδή στον καταναλωτή, την κοινωνία, τους πολίτες. Και υπάρχει και μια τρίτη ανάγκη όταν αντιμετωπίζεις μια κρίση, όχι δηλαδή όταν παίρνεις ένα μέτρο τακτικό το οποίο θέλεις να είναι μόνιμο, ένα έκτακτο μέτρο να στηρίξει παραπάνω αυτούς που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία. Δηλαδή τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους και αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται παραπάνω».

«Με λίγα λόγια αυτούς που πραγματικά το κάθε παραπάνω ευρώ στο βενζινάδικο κοστίζει πολύ. Εμείς λοιπόν επί της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης όσο το δυνατόν παραπάνω φόρων. Όταν όμως είναι δεδομένα τα χρήματα που έχεις, αυτά τα οποία μπορείς να διαθέσεις είτε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών της Ευρώπης, είτε γιατί δεν θέλεις η χώρα να επιστρέψει στα χρόνια των ελλειμμάτων, των χρεών, της επιτήρησης και όλων όσα ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, προτεραιοποιείς. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι επί της αρχής προτεραιοποιούμε τη μείωση άμεσων φόρων, π.χ. ο φόρος εισοδήματος που μειώθηκε για όλα τα φυσικά πρόσωπα και πολύ περισσότερο για οικογένειες με παιδιά και τους νέους, μέχρι που μηδενίστηκε έως 20.000 ευρώ για νέους μέχρι 25 ετών, και από εκεί και πέρα τώρα που μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις θεωρώ ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα. Δεν είμαστε δογματικοί κατά κάποιου μέτρου. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ άνιση η συζήτηση εμείς να μιλάμε μετρημένα, κοστολογημένα γιατί σεβόμαστε το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου – κάτι που δεν γινόταν για πολλές δεκαετίες – και να έρχονται οι άλλοι και να τάζουν “λαγούς με πετραχήλια”».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh89eyljscv5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποκλειστεί η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, χωρίς όμως να αποτελεί αυτή τη στιγμή ειλημμένη απόφαση, επισημαίνοντας πως το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί συνολικά τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης και τις ανάγκες στήριξης των πιο ευάλωτων. Τόνισε ότι η αβεβαιότητα για τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης δεν επιτρέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα νέων μέτρων, αν και διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις όταν κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των δημοσιονομικών περιορισμών, δεδομένου ότι ο ΕΦΚ αποφέρει σημαντικά έσοδα στο κράτος, ενώ ανέλυσε πως η μείωση φόρων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων μέσω ενίσχυσης της κατανάλωσης και περιορισμού της φοροδιαφυγής. Συνολικά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, χωρίς να δεσμεύεται για συγκεκριμένα μέτρα ή χρόνο υλοποίησης.

Βάσει συμφωνίας του 2021 οι Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο, επισημαίνοντας ότι η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία βασίζεται σε διακρατική συμφωνία του 2021, η οποία είχε εγκριθεί και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να τηρεί τις διεθνείς της δεσμεύσεις και ότι η αποστολή έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, καθώς η ενεργοποίηση των συστημάτων απέτρεψε επίθεση. Παράλληλα, επισήμανε πως μια ενδεχόμενη καταστροφή ενεργειακών εγκαταστάσεων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας, επηρεάζοντας και την ελληνική οικονομία. Κατέληξε λέγοντας ότι η κριτική της αντιπολίτευσης είναι αντιφατική και υπογράμμισε την επιχειρησιακή επάρκεια των Ενόπλων Δυνάμεων, αποδίδοντας τη συζήτηση περισσότερο σε πολιτική αντιπαράθεση.

Η Κωνσταντοπούλου εργαλειοποεί την υπόθεση των Τεμπών

Στη συνέχεια τόνισε τη σημασία έναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών τρία χρόνια μετά, επισημαίνοντας ότι, παρά την καθυστέρηση, πρόκειται για σύνθετη υπόθεση με μεγάλο όγκο στοιχείων και κατηγορουμένων, και ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες η εξέλιξη θεωρείται σχετικά γρήγορη. Υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητα και με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση και ειδικά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι εργαλειοποιεί την υπόθεση για πολιτικούς σκοπούς και επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα έντασης και καθυστέρησης της διαδικασίας.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για φαινόμενα εκφοβισμού δικαστικών λειτουργών, τα οποία χαρακτήρισε επικίνδυνα για τη Δημοκρατία. «Η σημερινή μου δήλωση δεν είναι μόνο προσωπική δήλωση, είναι μια δήλωση στήριξης της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι αυτή, η οποία θα δώσει τις απαντήσεις και να προστατευθεί για να δώσει τις απαντήσεις που πιστεύει. Όσοι είναι ένοχοι να πληρώσουν, όποιοι και αν είναι αυτοί, όσο ψηλά και αν είναι, αλλά αυτό να το κρίνουν οι δικαστές και κανένας άλλος και με την ηρεμία που πρέπει να έχουν για να έχουν μια δίκαιη κρίση», τόνισε.

«Ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα. Οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, βίωσαν ένα πόνο που δεν μπορούμε να τον διανοηθούμε. Δεν υπάρχει λόγος, όχι δεν υπάρχει λόγος, είναι τραγικό είτε να επενδύουμε πολιτικά πάνω σε αυτό είτε να ακολουθούμε διάφορους τακτικισμούς για να εξυπηρετήσουμε τον πρώτο σκοπό. Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της και να πάρει απαντήσεις και η κοινωνία για τα Τέμπη και για κάθε τραγωδία».

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