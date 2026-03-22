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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας και τα ισχυρά συμφέροντα
Πολιτική
11:55 - 22 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας και τα ισχυρά συμφέροντα

Reporter.gr Newsroom
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Σε δήλωσή του νωρίτερα σήμερα (22/3), ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση όσον αφορά την πρώτη κατοικία. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά:

«Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, που δοκιμάζει ήδη την ελληνική κοινωνία.

Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω απο τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση για να ανακουφίσει τους καταναλωτές απο την επιβάρυνση.

Έχει αλλεργία στον υγιή ανταγωνισμό και με την ύποπτη αδράνεια της συνεχίζει να στηρίζει την ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας και τα ισχυρά συμφέροντα που υπηρετεί.

Μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών -η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία- προχωρούν σε τέτοιες παρεμβάσεις και μονο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επιμένει να αισχροκερδεί με την έμμεση φορολογία, να βγάζει υπερέσοδα πάνω απο τους δημοσιονομικούς στόχους για να μοιράσει στο τέλος pass-αντίδωρα.

Σε σχέση με την πολυδιαφημισμένη παρέμβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό , είναι «άλλο ένα έργο που έχουμε ξαναδεί» . Με μπαλώματα προσπαθεί να κρύψει τόσο την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης του να έλεγξει το ιδιωτικό χρέος όσο και τη μεγάλη “επιτυχία” του να διευκολύνει την κερδοσκοπία των funds. Αρνείται με ιδεοληπτικό πείσμα να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και παραδίδει με την πολιτική του τις περιουσίες των Ελλήνων στα funds».

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