Δίκη Τεμπών - Φλωρίδης: Προτεραιότητα σε κατηγορούμενους και δικηγόρους - Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση 

Με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ο Άρειος Πάγος εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση, παίρνοντας σαφή θέση για την επιλογή της αίθουσας και υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει το έργο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, τόνισε ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κανονικά και επιτέθηκε σε διαδίκους που επιχειρούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

«Το γεγονός ότι κάποιοι καταγγέλλοντες καθυστερήσεις ήταν ταυτόχρονα και οι ίδιοι που τις προκαλούσαν δεν είναι σύμπτωση. Τις τελευταίες εβδομάδες στα Δικαστήρια της Λάρισας καταγράφηκαν ακραίες παράνομες συμπεριφορές από ενδιαφερόμενους, με στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση της υπόθεσης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το Ανώτατο Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η επιλογή του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Γεωπονικής ως χώρου διεξαγωγής της δίκης έγινε με υπουργική απόφαση και αντίστοιχη απόφαση του Εφετείου Λάρισας, χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις από τους διαδίκους όσον αφορά τη χωρητικότητα. Επίσης, υπενθυμίζει ότι προηγούμενη αίτηση συγγενών θυμάτων για μεταφορά της δίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είχε απορριφθεί.

«Η κοινωνία απαιτεί η δίκη των Τεμπών να ξεκινήσει, να διεξαχθεί και να οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών. Σε αυτή τη δίκη θα εξεταστούν όλα από την αρχή και η τελική κατάληξη θα είναι η δικαστική ετυμηγορία και μόνο αυτή. Το έργο της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς, επώνυμος ή ανώνυμος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τι αναμένεται να αλλάξει από την 1η Απριλίου

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, την Τετάρτη 1η Απριλίου θα εφαρμοστούν νέα μέτρα για καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας, δίνοντας προτεραιότητα στην είσοδο κατηγορουμένων και δικηγόρων, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 250 άτομα.

Συγκεκριμένα, η κύρια αίθουσα θα φιλοξενεί δικαστές, κατηγορουμένους (αν προσέλθουν) και δικηγόρους, ενώ μέρος των συγγενών θα παρακολουθεί από ξεχωριστή αίθουσα με μεγάλες οθόνες για καλύτερη ακρόαση και θέαση της δίκης. Το κτήριο έχει διαμορφωθεί σε 1000 τ.μ. με προσθήκη κοντέινερ για δημοσιογράφους, φτάνοντας συνολικά τα 1150 τ.μ. και περιλαμβάνει αίθουσες για δικαστές, δικηγόρους, μάρτυρες, αστυνομία και δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρατήρησε ότι η αίθουσα μέχρι σήμερα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και πρέπει να βρεθεί λύση, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι η προετοιμασία έγινε, αλλά η διαχείριση της προτεραιότητας εισόδου δεν ήταν σωστή. «Μετά από όλα αυτά, θα ήταν ανόητο και εκτός πραγματικότητας να μην προχωρήσει η δίκη», σημείωσε.

Αντιδράσεις από Αντιπολίτευση και συγγενείς

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, χαρακτήρισε τραγική την εικόνα της αίθουσας και ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Φλωρίδη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον υπουργό ότι δεν αναλαμβάνει ποτέ τις ευθύνες του.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, επεσήμανε ότι η αίθουσα είναι ακατάλληλη και η διαδικασία θυμίζει τη συνέχιση της συγκάλυψης του εγκλήματος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατήγγειλε προσπάθειες της κυβέρνησης να «μπαλώσει» το έγκλημα των Τεμπών με άθλιες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης.

Στο Εφετείο, μαζί με τους γονείς της Αναστασίας Παπαγγελή, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, παραβρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία της υπόθεσης είναι συγκλονιστικά και πρέπει να συσχετιστούν πλήρως με τη διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Ο πατέρας της Αναστασίας τόνισε ότι η δίκη είναι εξαιρετικά σημαντική κοινωνικά, καθώς αφορά τη διερεύνηση της διαφθοράς και της διαπλοκής που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.