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Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για απεγκλωβισμό ελληνικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο
Πολιτική
21:59 - 28 Μαρ 2026

Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για απεγκλωβισμό ελληνικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και της ασφαλούς αποχώρησης των ελληνικών πλοίων που παραμένουν αποκλεισμένα στην περιοχή έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εν εξελίξει διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ παρουσίασε τις θέσεις της Τεχεράνης για την κρίση, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εχθρική χώρα από το Ιράν. Παράλληλα, ανέδειξε την ιδιαίτερη ανησυχία της Αθήνας για τον μεγάλο αριθμό ελληνικών πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της προστασίας των πληρωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, συζητήθηκαν επίσης οι διεργασίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος, με την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να επιδιώκει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες διεθνούς διαμεσολάβησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 11:18
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