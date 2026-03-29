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Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» είναι η σταθερή απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Πολιτική
12:14 - 29 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» είναι η σταθερή απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Reporter.gr Newsroom
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Την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής».  

«Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Eurostat αποκαθήλωσε το κυβερνητικό αφήγημα κατατάσσοντας την Ελλάδα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία! Η ανάπτυξη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν διαχέεται δίκαια στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού», σημείωσε ακόμη και προσέθεσε:

«Με καθυστέρηση ημερών ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από τις προσβλητικές εικόνες στη δίκη των Τεμπών, κάνοντας εκ των υστέρων συστάσεις “συντονισμού”, ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για τον συστηματικό εμπαιγμό επί μήνες από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης ότι όλα είναι πανέτοιμα (!).

Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του δεν βρήκε ούτε δυο λέξεις για να σχολιάσει τις ευθείες απειλές του απόστρατου Ισραηλινού συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη της εταιρείας του Predator προς τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate».

«Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του αυτή την εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου», καταλήγει η δήλωση του κ. Τσουκαλά.

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