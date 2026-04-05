Η Αραμπατζή ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να αποδείξει την αθωότητά της

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Σε ανάρτησή της στα social media, η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή δηλώνει ότι θέτει τον εαυτό της στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και ζητά τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου "να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι αβάσιμες".

Το όνομα της κας. Αραμπατζή βρίσκεται σε νέα δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και αφορά το 2021, περίοδο κατά την οποία η κα. Αραμπατζή ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ανάρτηση της Φ. Αραμπατζή:

"Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες.

Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους.

Γι’ αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας.

Η αλήθεια θα λάμψει!".