Χρηστίδης: Γιατί δεν προχωρά ο Μητσοτάκης σε ανασχηματισμό βάζοντας μόνο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς;

«Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης σήμερα ήταν εντελώς υποκριτικός στον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κράτους, της κυβέρνησης και της Βουλής», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή του Ert News “Update”, με φόντο τα περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή.

Υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός είχε απορρίψει στο παρελθόν τις προτάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τοίδιο θέμα, επισημαίνοντας ότι η σημερινή στάση της κυβέρνησης στερείται συνέπειας και αξιοπιστίας.

«Το Σύνταγμα είναι μια εξαιρετικά σοβαρή διαδικασία και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με φαρισαϊσμό και επικοινωνιακούς όρους», τόνισε και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης εδώ και επτά χρόνια είναι πρωθυπουργός του τόπου. Τώρα ανακάλυψε αυτά τα οποία έκαναν οι υπουργοί και οι βουλευτές του»; διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε, δε, ως απαράδεκτη τη στάση του πρωθυπουργού, σχολιάζοντας ότι το κάνει για να αλλάξει τη συζήτηση από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εάν ο κ. Μητσοτάκης θεωρούσε ότι το μεγάλο ζήτημα είναι οι βουλευτές του που γίνονται υπουργοί, γιατί δεν κάνει αύριο το πρωί έναν ανασχηματισμό και να βάλει μόνο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς», τόνισε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Χρηστίδης εκτίμησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει εδώ και αρκετό καιρό τι ακριβώς συμβαίνει. Γνωρίζει πολύ καλά τι εξελίσσεται και το αφήνει να εξελιχθεί ίσως με στόχο να δείτε τι γίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και να λύσει τις εκκρεμότητες».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «εσωτερικό ξεκαθάρισμα» στο κυβερνών κόμμα, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Κώστα Καραμανλή, «ο οποίος ήταν υποψήφιος μετά την υπόθεση των Τεμπών και παύει να είναι υποψήφιος μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Παύλος Χρηστίδης επανέλαβε το αίτημα για εθνικές εκλογές, χαρακτηρίζοντάς το «απελευθερωτικό» για τη χώρα και τονίζοντας την ανάγκη για «μια νέα σελίδα, πιο αισιόδοξη, πιο καθαρή και πιο διαυγή».

Κάλεσε, τέλος, τον πρωθυπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του, επισημαίνοντας ότι «η κανονικότητα που υποσχέθηκε το 2019 έχει δώσει τη θέση της σε μια συνεχή ευρωπαϊκή απόκλιση και σε διαδοχικά σκάνδαλα που δεν επιτρέπουν στη χώρα να προχωρήσει μπροστά».

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