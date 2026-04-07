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Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
Πολιτική
10:19 - 07 Απρ 2026

Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που βελτιώνουν την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών, κυρίως των πιο ευάλωτων, ανέδειξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια, με την οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση του σχετικού σχεδίου νόμου που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της παρέμβασης του κ. Παπαθανάση:

- Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ύψους 5,3 δις ευρώ, αφορά: Ευάλωτα νοικοκυριά, με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, ΑΜΕΑ. Ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και ευάλωτους χρήστες μεταφορών άτομα και νοικοκυριά, τα οποία επηρεάζονται σοβαρά από την άνοδο του κόστους μεταφορών και τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μετάβασης σε εναλλακτικές βιώσιμες μετακινήσεις. Ενώ, οι δράσεις του σχετίζονται με: οικονομικά προσιτή και ενεργειακά αποδοτική στέγαση, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα του ΥΠΕΘΑ, ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, άμεση εισοδηματική στήριξη, συμπληρωματικό επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά. Επίσης, ενισχύει παρεμβάσεις χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη δημιουργία Κέντρων εξυπηρέτησης για ενεργειακή στήριξη, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικά κέντρα, νέους και αναβαθμισμένους συρμούς μετρό, προσβασιμότητα σε σταθμούς ΟΣΕ και ΜΜΜ, καθώς και την κατασκευή ποδηλατόδρομων και πεζοδρομίων.

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ύψους 1,6 δις ευρώ, αφορά στη στήριξη των επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Μέσα από δράσεις που σχετίζονται με ΑΠΕ, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση δικτύων ενέργειας, καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, δίκαιη μετάβαση σε περιοχές απολιγνιτοποίησης.

- Για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Κλείνουν όλες οι μεταρρυθμιστικές υποχρεώσεις με τις διατάξεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο 8ο αίτημα πληρωμής που θα γίνει στις 30 Απριλίου και θα ακολουθήσει το 9ο και τελευταίο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Πέρυσι πετύχαμε τον στόχο απορρόφησης 5 δις ευρώ και φέτος θα πετύχουμε το στόχο για απορρόφηση 7 δις ευρώ. Η Ελλάδα δεν δικαιούται να χάσει ούτε ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους.

- Για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Χάρη στη διαπραγμάτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξασφάλισε 1,6 δις ευρώ για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου δημιουργούνται πάνω από 3,5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μόνο στη Δυτική Μακεδονία, την ώρα που οι εντάξεις ανέρχονται ήδη στο 87% του συνολικού προϋπολογισμού.

«Αυτό που είπαμε το κάνουμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, συνεχίζουμε την ανάπτυξη, συνεχίζουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για την Ελλάδα που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, στις νέες και στους νέους», κατέληξε στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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