Μητσοτάκης: Οι κάμερες στους δρόμους τα αλλάζουν όλα – Ούτε μία κλήση δεν θα μπορεί να «σβηστεί»

Ζήτημα υψηλής αξιολόγησης για την κυβέρνηση χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη σημαντική μείωση των θανατηφόρων και των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός τόνισε παράλληλα τη σημασία της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας στην προσπάθεια αυτή, επισημαίνοντας την κατανόηση των πολιτών στους ελέγχους αλκοτέστ και τη χρήση του κράνους.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Η ουσιαστική μείωση των θανατηφόρων και των σοβαρών τροχαίων θα αποτελεί για μένα κεντρικό στοιχείο στην αξιολόγηση του τι έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η κοινωνία έχει γίνει συμμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια και ότι «είναι άδικο για τη χώρα να συνεχίζει να πληρώνει αυτόν το φόρο αίματος».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική της μηδενικής ανοχής στους παραβάτες, τονίζοντας ότι οι πολίτες πλέον κατανοούν ότι η ζώνη ασφαλείας είναι υποχρεωτική και η χρήση κράνους στα δίκυκλα απαραίτητη.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι ψηφιακές κάμερες αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα, καθώς θα καταγράφουν παραβάσεις, ιδίως όσες αφορούν παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, ενώ τόνισε τη σημασία της βελτίωσης των υποδομών με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά.

«Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την πλήρη εφαρμογή των ψηφιακών καμερών και την έμφαση στην εκπαίδευση, ιδίως της νέας γενιάς», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η εποχή των πελατειακών σχέσεων και της δυνατότητας να «σβηστεί» μια κλήση με ένα τηλέφωνο έχει παρέλθει οριστικά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ και των τμημάτων επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, τονίζοντας ότι οι γιατροί κάνουν θαύματα και ότι το σύστημα μπορεί να προσφέρει άμεση φροντίδα στα βαριά τροχαία τραύματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μείωση του ορίου ταχύτητας εντός των πόλεων στα 30 χλμ./ώρα, τονίζοντας τη μεγάλη διαφορά στην αντίδραση των οδηγών σε σχέση με τα 50 χλμ./ώρα και την ανάγκη μηδενικής ανοχής σε επικίνδυνες συμπεριφορές στους δρόμους.

Αναφερόμενος στην επόμενη φάση των πολιτικών οδικής ασφάλειας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι στόχος είναι η διατήρηση της πορείας αυτής και η επίτευξη του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δείκτες οδικής ασφάλειας, με έμφαση στη χρήση καμερών και στην εμπέδωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σημείωσε ότι οι μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές συνεχίζονται, ενώ θα αντικατασταθεί και ο γηρασμένος στόλος οχημάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το προσωπικό στοίχημα είναι η διάσωση ανθρώπινων ζωών και επισήμανε τη δύναμη των παιδιών να επιβάλλουν ασφαλείς συμπεριφορές στους γονείς τους, υπενθυμίζοντας τη σημασία της χρήσης ζωνών και κράνους.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και τα σώματα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευγένειας και της υποστήριξής τους στην εκπλήρωση του έργου τους: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από τους τσαμπουκάδες. Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα και πρωτίστως με ασφάλεια στους δρόμους».