Δολάριο: Kοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 μηνών

Το αμερικανικό δολάριο διαπραγματευόταν την Μ.Τρίτη (7/4) κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν 11 μηνών, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της προθεσμίας που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

Υπενθυμίζεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κινούνταν νωρίτερα σήμερα κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς η απόρριψη από το Ιράν της αμερικανικής πρότασης για εκεχειρία διατηρεί την ένταση σε υψηλά επίπεδα.

Επισημαίνεται ότι ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ διαμορφωνόταν στο 99,912, έχοντας φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο 100,64, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025. Την ίδια στιγμή, το γεν υποχώρησε στα 159,845 έναντι του δολαρίου, κοντά σε χαμηλά πολλών δεκαετιών και σε επίπεδα που είχαν προκαλέσει παρεμβάσεις το 2024.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ για ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), καθώς ισχυρά δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, ιδιαίτερα αν οι τιμές της ενέργειας αυξηθούν εκ νέου.

«Οι αγορές αρχίζουν να εστιάζουν όχι μόνο στους κινδύνους για τον πληθωρισμό αλλά και σε εκείνους για την ανάπτυξη, λόγω της υποχώρησης της ζήτησης», δήλωσε ο Μπομπ Σάβατζ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην BNY.

Τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) του Φεβρουαρίου αναμένονται την Πέμπτη. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης δεδομένα που σχετίζονται με τη ζήτηση, όπως οι παραγγελίες διαρκών αγαθών την Τρίτη.

Σημειώνεται ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed για τον Μάρτιο θα δημοσιευθούν την Τετάρτη και αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την κατεύθυνση της πολιτικής.

Πιθανή αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Απρίλιο

Το ευρώ ενισχυόταν στα 1,1569 δολάρια, ενώ οι αγορές προεξοφλούν τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως το τέλος του έτους, με αξιωματούχους της ΕΚΤ να επαναλαμβάνουν ότι η τράπεζα μπορεί να κινηθεί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Ο Ντιμιτάρ Ράντεφ δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια γρήγορα, εφόσον υπάρξουν ενδείξεις επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου, Πιερ Βουνς, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια τέτοια κίνηση ήδη από τον Απρίλιο.