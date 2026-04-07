ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δολάριο: Kοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 μηνών
Ειδήσεις
18:07 - 07 Απρ 2026

Δολάριο: Kοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 μηνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το αμερικανικό δολάριο διαπραγματευόταν την Μ.Τρίτη (7/4) κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν 11 μηνών, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της προθεσμίας που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

Υπενθυμίζεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κινούνταν νωρίτερα σήμερα κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς η απόρριψη από το Ιράν της αμερικανικής πρότασης για εκεχειρία διατηρεί την ένταση σε υψηλά επίπεδα.

Επισημαίνεται ότι ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ διαμορφωνόταν στο 99,912, έχοντας φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα στο 100,64, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025. Την ίδια στιγμή, το γεν υποχώρησε στα 159,845 έναντι του δολαρίου, κοντά σε χαμηλά πολλών δεκαετιών και σε επίπεδα που είχαν προκαλέσει παρεμβάσεις το 2024.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ για ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), καθώς ισχυρά δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, ιδιαίτερα αν οι τιμές της ενέργειας αυξηθούν εκ νέου.

«Οι αγορές αρχίζουν να εστιάζουν όχι μόνο στους κινδύνους για τον πληθωρισμό αλλά και σε εκείνους για την ανάπτυξη, λόγω της υποχώρησης της ζήτησης», δήλωσε ο Μπομπ Σάβατζ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην BNY.

Τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) του Φεβρουαρίου αναμένονται την Πέμπτη. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης δεδομένα που σχετίζονται με τη ζήτηση, όπως οι παραγγελίες διαρκών αγαθών την Τρίτη.

Σημειώνεται ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed για τον Μάρτιο θα δημοσιευθούν την Τετάρτη και αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την κατεύθυνση της πολιτικής.

Πιθανή αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Απρίλιο

Το ευρώ ενισχυόταν στα 1,1569 δολάρια, ενώ οι αγορές προεξοφλούν τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως το τέλος του έτους, με αξιωματούχους της ΕΚΤ να επαναλαμβάνουν ότι η τράπεζα μπορεί να κινηθεί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Ο Ντιμιτάρ Ράντεφ δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια γρήγορα, εφόσον υπάρξουν ενδείξεις επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου, Πιερ Βουνς, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια τέτοια κίνηση ήδη από τον Απρίλιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΑΙΘΑ – Microsoft για την εισαγωγή AI βοηθού στο Ψηφιακό Φροντιστήριο
Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΑΙΘΑ – Microsoft για την εισαγωγή AI βοηθού στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Υποκλοπές: «Σπάει» στα δύο η δικογραφία – Έντονη αντίδραση ΠΑΣΟΚ για την «επιστροφή» στον Άρειο Πάγο
Ειδήσεις

Υποκλοπές: «Σπάει» στα δύο η δικογραφία – Έντονη αντίδραση ΠΑΣΟΚ για την «επιστροφή» στον Άρειο Πάγο

ΠΑΣΟΚ: Το Fuel Pass της ταλαιπωρίας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Fuel Pass της ταλαιπωρίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027
Οικονομία

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του
Εμπορεύματα

Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του

ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια
Ειδήσεις

ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά
Εμπορεύματα

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

Πολιτική
13/07/2026 - 18:58

Χρηστίδης: Ρεαλιστικές και κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Πολιτική
13/07/2026 - 18:46

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με το βλέμμα στην ανασύνταξη της Αριστεράς

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:34

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:20

Κυπριακό: Η Κομισιόν όρισε τον Ραφαέλε Φίτο Ειδικό Εκπρόσωπο – Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 18:10

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 17:58

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13/07/2026 - 17:56

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:52

Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:43

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

Οικονομία
13/07/2026 - 17:31

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Εργασιακά
13/07/2026 - 17:20

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 17:13

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:01

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά 

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ