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ΠΑΣΟΚ: Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα για τα «ρουσφέτια» του Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική
13:38 - 08 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα για τα «ρουσφέτια» του Άδωνι Γεωργιάδη

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ καλεί τη δικαιοσύνη να παρέμβει μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τα ρουσφέτια των βουλευτών.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ εφόσον ο Υπουργός Υγείας δήλωσε πως έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, «αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Α. Γεωργιάδης, έχει βάλει το «πλυντήριο» στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην υπουργούς.

Από χθες «απειλεί» ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια .

Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. Υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα.

Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά.

Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου για να πείσει την κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα για όλους. Ως εδώ με την παρακμή».

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