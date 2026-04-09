«Καυστικά πυρά» ΠΑΣΟΚ: Ζητά εξηγήσεις για τα «προσόντα» και τον διορισμό Λαζαρίδη

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ασκεί καυστική κριτική στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, θέτοντας ερωτήματα για τα προσόντα του και τον διορισμό του το 2007 ως Ειδικού Επιστήμονα, παρά τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ζητά διευκρινίσεις για το αν διαθέτει τα απαιτούμενα πτυχία ή αν υπάρχει σχετική εξομοίωση τίτλων, ενώ καλεί και το Μέγαρο Μαξίμου να τοποθετηθεί. Παράλληλα, επικρίνει τη στάση σιωπής του ίδιου και αφήνει αιχμές προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει: «Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα παριστάνει το εξαπτέρυγο του κ. Γεωργιάδη.

Αλήθεια, ψάχνουμε αλλά δεν βρίσκουμε καμία απάντηση του για το πως ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο.

Αποκλείεται να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψη του αυτές οι κατηγορίες.

Ήταν συνωνυμία; Έχει κάποιο άλλο πτυχίο, που δε γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που εξομοιώνει το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ;

Το Μαξίμου πώς τοποθετείται; Έχει αναζητήσει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, γιατί ο ίδιος, εδώ και μέρες, που συζητείται το θέμα , δεν έχει προβεί σε διευκρινίσεις; Ο Πρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;

Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, πριν αρχίσει να επικαλείται και αυτός την κατάνυξη των ημερών, να φιλοτιμηθεί να απαντήσει στα καλοπροαίρετα ερωτήματα μας».