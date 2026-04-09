ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καυστικά πυρά» ΠΑΣΟΚ: Ζητά εξηγήσεις για τα «προσόντα» και τον διορισμό Λαζαρίδη
Πολιτική
17:59 - 09 Απρ 2026

«Καυστικά πυρά» ΠΑΣΟΚ: Ζητά εξηγήσεις για τα «προσόντα» και τον διορισμό Λαζαρίδη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ασκεί καυστική κριτική στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, θέτοντας ερωτήματα για τα προσόντα του και τον διορισμό του το 2007 ως Ειδικού Επιστήμονα, παρά τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ζητά διευκρινίσεις για το αν διαθέτει τα απαιτούμενα πτυχία ή αν υπάρχει σχετική εξομοίωση τίτλων, ενώ καλεί και το Μέγαρο Μαξίμου να τοποθετηθεί. Παράλληλα, επικρίνει τη στάση σιωπής του ίδιου και αφήνει αιχμές προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει: «Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα παριστάνει το εξαπτέρυγο του κ. Γεωργιάδη.

Αλήθεια, ψάχνουμε αλλά δεν βρίσκουμε καμία απάντηση του για το πως ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο.

Αποκλείεται να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψη του αυτές οι κατηγορίες.

Ήταν συνωνυμία; Έχει κάποιο άλλο πτυχίο, που δε γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που εξομοιώνει το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ;

Το Μαξίμου πώς τοποθετείται; Έχει αναζητήσει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, γιατί ο ίδιος, εδώ και μέρες, που συζητείται το θέμα , δεν έχει προβεί σε διευκρινίσεις; Ο Πρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;

Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, πριν αρχίσει να επικαλείται και αυτός την κατάνυξη των ημερών, να φιλοτιμηθεί να απαντήσει στα καλοπροαίρετα ερωτήματα μας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα
Πολιτική

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία
Πολιτική

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία
Πολιτική

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ειδήσεις

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 23:35

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Πολιτική
14/07/2026 - 23:28

Δούρου: Μπαίνει στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 23:05

Υπουργείο Τουρισμού – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:55

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:45

Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης

Πολιτική
14/07/2026 - 22:35

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:30

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι

Magazino
14/07/2026 - 22:30

Από τα πλαστικά των ωκεανών στους δρόμους: Η Χαβάη δίνει δεύτερη ζωή στα εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 22:15

Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 21:55

Απολογισμός Χαρδαλιά: Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:40

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:20

Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:02

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον έξι νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:00

Δημογραφικό: Κατάρρευση 44% στις γεννήσεις στην Ελλάδα – Στα ύψη οι καισαρικές

Ειδήσεις
14/07/2026 - 20:55

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 20:30

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

Πολιτική
14/07/2026 - 20:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:30

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:10

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

Οικονομία
14/07/2026 - 18:48

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
14/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Ανακαλεί το τέλος 20% για τα πλοία στο Ορμούζ και στρέφεται σε επενδυτικές συμφωνίες στον Κόλπο

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 18:24

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ