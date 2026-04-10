Καστανίδης: Δεν θα καθορίσει ο Ανδρουλάκης αν θα συμμετέχω στην πολιτική ζωή της χώρας

Αιχμές προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ άφησε ο Χάρης Καστανίδης, με αφορμή την απόφαση του Συνεδρίου για την καθιέρωση ορίου θητειών, η οποία, όπως υποστηρίζει, τον αποκλείει από τα ψηφοδέλτια.

Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο πρώην υπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, ότι προώθησε αλλαγή στο καταστατικό με στόχο τον αποκλεισμό του.

«Η δολιότητα είναι ευφάνταστη», σχολίασε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρόταση προήλθε από την ηγεσία και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία.

Ο κ. Καστανίδης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι θα επανέλθει όταν το κρίνει ο ίδιος απαραίτητο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι η πολιτική του πορεία εξαρτάται από αποφάσεις της ηγεσίας: «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης αν θα συμμετέχω στην πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό είναι ζήτημα που αφορά είτε τον ελληνικό λαό είτε εμένα προσωπικά», δήλωσε.