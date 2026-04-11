ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Συνεχής μάχη με το βαθύ κράτος - Διαφάνεια και αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιπολίτευση
Πολιτική
14:40 - 11 Απρ 2026

Χατζηδάκης: Συνεχής μάχη με το βαθύ κράτος - Διαφάνεια και αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews, αναφέρεται εκτενώς στην ανάγκη αντιμετώπισης του λεγόμενου «βαθέος κράτους», με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία μεταρρυθμίσεων και θεσμικού εκσυγχρονισμού.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού στο Δημόσιο, όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, το 1555 στον ΕΦΚΑ και το 1566 στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν τομείς όπου δεν υπήρξε επιτυχής διαχείριση, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον ΟΣΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους εντάσσει στο πλαίσιο των «ανοιχτών προκλήσεων» της δημόσιας διοίκησης.

Μεταρρυθμίσεις και θεσμικές παρεμβάσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάνει λόγο για επόμενα βήματα, όπως η ολοκλήρωση σιδηροδρομικών έργων στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η δημιουργία πιο διαφανούς συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη συνταγματική αναθεώρηση ως ευκαιρία για θεσμικό εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της διαφάνειας.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Δικαιοσύνη

Αναφερόμενος σε βουλευτές και υπουργούς που εμπλέκονται στη σχετική δικογραφία, σημειώνει ότι κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της, υποστηρίζοντας πως σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για ενέργειες εξυπηρέτησης πολιτών και κάλυψης διοικητικών κενών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ζήτησαν άρση ασυλίας, ενώ ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση για υποκρισία στο ζήτημα των πολιτικών ευθυνών.

Ζητά επίσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επιταχύνει τις διαδικασίες, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη επηρεάζουν συνολικά την πολιτική ζωή και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο κ. Χατζηδάκης απορρίπτει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι δεν βρίσκονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, ενώ υποστηρίζει πως η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις με σημαντική διαφορά.

Χρησιμοποιεί μάλιστα αιχμηρή αναφορά για τα σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τα ως πολιτικά άτοπα, ενώ συνδέει τη σταθερότητα της χώρας και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Θεσμικές αλλαγές και πολιτική αξιοπιστία

Για το ζήτημα του ασυμβίβαστου, αναφέρει ότι η κυβερνητική πρόταση ευθυγραμμίζεται με πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας πως η ενίσχυση της πολιτικής αξιοπιστίας απαιτεί συνδυασμό θεσμικών αλλαγών, ψηφιακών εργαλείων και συνταγματικών τομών.

Μέση Ανατολή και οικονομία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει ότι η εκεχειρία δημιουργεί προσωρινή ανακούφιση, αλλά η κατάσταση παραμένει ρευστή, με επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας λόγω των αναταράξεων στον Κόλπο.

Τονίζει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό συντονισμό και αποφεύγει βιαστικές εκτιμήσεις, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων εφόσον απαιτηθεί.

Δημοσιονομικός σχεδιασμός και ΔΕΘ

Για τον οικονομικό σχεδιασμό ενόψει ΔΕΘ, αναφέρει ότι ακόμη δεν υπάρχει πλήρης εικόνα του δημοσιονομικού χώρου, καθώς αναμένονται τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ωστόσο, εκφράζει αισιοδοξία ότι τα δεδομένα θα είναι θετικά.

Παρεμβάσεις στο Δημόσιο

Κλείνοντας, αναφέρεται σε νέο νόμο με 14 παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, που περιλαμβάνει απλοποίηση διαδικασιών, ψηφιακή παρακολούθηση υποθέσεων και περιορισμό της αχρείαστης προσκόμισης εγγράφων.

Όπως υποστηρίζει, στόχος είναι η πιο αποτελεσματική και φιλική εξυπηρέτηση των πολιτών, με απτές βελτιώσεις στην καθημερινή συναλλαγή με το κράτος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου
Πολιτική

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη – Ζητώ άμεση εκδίκαση για να αποκατασταθεί η αλήθεια
Πολιτική

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη – Ζητώ άμεση εκδίκαση για να αποκατασταθεί η αλήθεια

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 22:30

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 22:00

Prodea: Πρόωρη αποπληρωμή €120 εκατ. του εταιρικού ομολόγου

Magazino
16/07/2026 - 21:30

Λιονέλ Μέσι – Αντονέλα Ροκούτσο: Η ρομαντική τους ιστορία ξεκίνησε στους δρόμους του Ροσάριο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 21:00

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις

Ειδήσεις
16/07/2026 - 20:46

Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει

Πολιτική
16/07/2026 - 20:15

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 19:49

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 19:30

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Πολιτική
16/07/2026 - 19:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ