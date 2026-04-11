Χατζηδάκης: Συνεχής μάχη με το βαθύ κράτος - Διαφάνεια και αιχμές για ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιπολίτευση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews, αναφέρεται εκτενώς στην ανάγκη αντιμετώπισης του λεγόμενου «βαθέος κράτους», με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία μεταρρυθμίσεων και θεσμικού εκσυγχρονισμού.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού στο Δημόσιο, όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, το 1555 στον ΕΦΚΑ και το 1566 στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν τομείς όπου δεν υπήρξε επιτυχής διαχείριση, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον ΟΣΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους εντάσσει στο πλαίσιο των «ανοιχτών προκλήσεων» της δημόσιας διοίκησης.

Μεταρρυθμίσεις και θεσμικές παρεμβάσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάνει λόγο για επόμενα βήματα, όπως η ολοκλήρωση σιδηροδρομικών έργων στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η δημιουργία πιο διαφανούς συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη συνταγματική αναθεώρηση ως ευκαιρία για θεσμικό εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της διαφάνειας.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Δικαιοσύνη

Αναφερόμενος σε βουλευτές και υπουργούς που εμπλέκονται στη σχετική δικογραφία, σημειώνει ότι κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της, υποστηρίζοντας πως σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για ενέργειες εξυπηρέτησης πολιτών και κάλυψης διοικητικών κενών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ζήτησαν άρση ασυλίας, ενώ ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση για υποκρισία στο ζήτημα των πολιτικών ευθυνών.

Ζητά επίσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επιταχύνει τις διαδικασίες, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη επηρεάζουν συνολικά την πολιτική ζωή και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο κ. Χατζηδάκης απορρίπτει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι δεν βρίσκονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, ενώ υποστηρίζει πως η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις με σημαντική διαφορά.

Χρησιμοποιεί μάλιστα αιχμηρή αναφορά για τα σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τα ως πολιτικά άτοπα, ενώ συνδέει τη σταθερότητα της χώρας και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Θεσμικές αλλαγές και πολιτική αξιοπιστία

Για το ζήτημα του ασυμβίβαστου, αναφέρει ότι η κυβερνητική πρόταση ευθυγραμμίζεται με πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας πως η ενίσχυση της πολιτικής αξιοπιστίας απαιτεί συνδυασμό θεσμικών αλλαγών, ψηφιακών εργαλείων και συνταγματικών τομών.

Μέση Ανατολή και οικονομία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει ότι η εκεχειρία δημιουργεί προσωρινή ανακούφιση, αλλά η κατάσταση παραμένει ρευστή, με επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας λόγω των αναταράξεων στον Κόλπο.

Τονίζει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό συντονισμό και αποφεύγει βιαστικές εκτιμήσεις, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων εφόσον απαιτηθεί.

Δημοσιονομικός σχεδιασμός και ΔΕΘ

Για τον οικονομικό σχεδιασμό ενόψει ΔΕΘ, αναφέρει ότι ακόμη δεν υπάρχει πλήρης εικόνα του δημοσιονομικού χώρου, καθώς αναμένονται τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ωστόσο, εκφράζει αισιοδοξία ότι τα δεδομένα θα είναι θετικά.

Παρεμβάσεις στο Δημόσιο

Κλείνοντας, αναφέρεται σε νέο νόμο με 14 παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, που περιλαμβάνει απλοποίηση διαδικασιών, ψηφιακή παρακολούθηση υποθέσεων και περιορισμό της αχρείαστης προσκόμισης εγγράφων.

Όπως υποστηρίζει, στόχος είναι η πιο αποτελεσματική και φιλική εξυπηρέτηση των πολιτών, με απτές βελτιώσεις στην καθημερινή συναλλαγή με το κράτος.