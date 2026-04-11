Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για το Πάσχα

Τα δικά τους μηνύματα για το Πάσχα έστειλαν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Την αισιοδοξία του ότι «μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία” εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμα του για την Ανάσταση και το Πάσχα.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι “τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν” αλλά εκφράζει την πεποίθηση του ότι «θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες».

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα «με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας».

Ο πρωθυπουργός καταλήγοντας τόνισε ότι οι σκέψεις μας αυτές τις μέρες είναι με αυτούς που δεν βρίσκονται στο γιορτινό τραπέζι αλλά επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα, είτε για να φροντίζουν ασθενείς στα νοσοκομεία.

Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού για την Ανάσταση και το Πάσχα έχει ως εξής:

«Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία.

Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου.

Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γη. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhqi66uzcqh5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ανδρουλάκης: «Επανεκκίνηση»

«Οι Άγιες Μέρες του Πάσχα εκπέμπουν ένα πανανθρώπινο μήνυμα: τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία σε έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης», υπογραμμίζει στο πασχαλινό μήνυμα του ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπληρώνει πως «φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξηγεί ότι πρώτα απ’ όλα, ως ανθρωπότητα, πρέπει να φύγουμε από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, και να οδηγηθούμε στην πολυπόθητη ειρήνη, μέσα από τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου ενώ συμπληρώνει πως και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία.

«Ως λαός, καλούμαστε για το κρίσιμο πέρασμα από τη γενικευμένη θεσμική και αξιακή παρακμή σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών. Χρειάζεται επανεκκίνηση», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επισημαίνει ακόμη πως «όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές — μια Ελλάδα για όλους».

«Εύχομαι από καρδιάς υγεία και αγάπη σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, με την πίστη ότι ενωμένοι και με τις αξίες μας, θα πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Χρόνια Πολλά!», καταλήγει στο μήνυμά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε

Το φως της Ανάστασης να δείξει τον δρόμο της Ειρήνης ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στο πασχαλινό του μήνυμα.

«Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, η Ειρήνη είναι το πρώτο μας μέλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «το φως της Ανάστασης μάς δείχνει και τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε».

«Μια κοινωνία δικαίου, με λιγότερες ανισότητες. Με Δικαιοσύνη, με ισχυρή Δημοκρατία και ισχυρή Πολιτεία, που μεριμνά για όλες και όλους, με ισότητα και αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

Ολόκληρο το μήνυμα του Σ. Φάμελλου:

«Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα! Σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Μέρες γιορτινές γεμάτες Αγάπη, Ελπίδα, Φως.

Μέρες χαρούμενες, που μας βρίσκουν μαζί με τους δικούς μας και μας θυμίζουν τη δύναμη που έχουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, τη δύναμη της Αλληλεγγύης, τη δύναμη της κοινωνίας.

Η Ανάσταση, σύμβολο της ζωής, μας δείχνει και την πρώτη προτεραιότητα: Τον δρόμο της Ειρήνης.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, η Ειρήνη είναι το πρώτο μας μέλημα.

Το φως της Ανάστασης μάς δείχνει και τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε.

Μια κοινωνία δικαίου, με λιγότερες ανισότητες. Με Δικαιοσύνη, με ισχυρή Δημοκρατία και ισχυρή Πολιτεία, που μεριμνά για όλες και όλους, με ισότητα και αξιοπρέπεια.

Η Ανάσταση μάς φέρνει από το σκοτάδι στο Φως και την Αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας.

Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο.

Χρόνια πολλά!».

Δήλωση για το Πάσχα, έκανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!

Απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους.

Αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα.

Χρόνια πολλά!»

Γ. Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης θα είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα

Την ελπίδα «το μήνυμα της Ανάστασης θα είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα» εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Μεγάλο Σάββατο σήμερα, η μέρα ανάμεσα στη Σταύρωση και την Ανάσταση.

Εδώ και βδομάδες άλλωστε, η ειρήνη μοιάζει να έχει κρεμαστεί επί ξύλου. Σήμερα είναι η μέρα που όλα μοιάζουν να κρέμονται, ανάμεσα στην βαρβαρότητα και την ελπίδα.

Σήμερα στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς για την ειρήνη, αλλά ο Λίβανος συνεχίζει να ματώνει από τη βαρβαρότητα του Ισραήλ. Ό,τι βλέπουμε τους τελευταίους μήνες επιβεβαιώνει πως, αφού κατέρρευσαν οι τελευταίοι ηθικοί φραγμοί της διεθνούς κοινότητας με τη γενοκτονία στη Γάζα, η πολεμική μηχανή του Ισραήλ δεν ορρωδεί πλέον μπροστά σε τίποτα.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου άνοιξαν τους ασκούς του παραλογισμού, βυθίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη σε καθεστώς πολεμικής, ενεργειακής και οικονομικής ανασφάλειας. Και τώρα ο Τραμπ αναζητά απεγνωσμένα διέξοδο από την επιχείρηση που ονόμασε με την γνωστή πομπώδη αλαζονεία “Epic Fury”, αλλά που μοιάζει όλο και περισσότερο με Epic Fail.

Το Ιράν δεν ήταν Βενεζουέλα. Και κανένας από τους μεγαλεπήβολους στόχους που είχαν εξαγγελθεί με τυμπανοκρουσίες δεν έχει επιτευχθεί με τον τρόπο που υποσχέθηκαν οι εμπνευστές αυτού του πολέμου. Για αυτό και σήμερα η Ουάσιγκτον προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις από θέση πολύ πιο αμήχανη από όσο θα ήθελε να παραδεχτεί.

Την ίδια ώρα, η διψασμένη για όλεθρο πολεμική μηχανή του Ισραήλ συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένος νταής, ξεσπώντας την οργή της αποτυχίας της στον μαρτυρικό Λίβανο. Την Τετάρτη, την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η εκεχειρία, οι επιδρομές άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε “αντιπαραγωγική”, τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ.

Ο Κ. Μητσοτάκης στην λάθος πλευρά της ιστορίας, ακόμη μια φορά. Σε ρόλο αναξιοπρεπούς αυλοκόλακα των εγκληματιών πολέμου.

Απόψε, το Μεγάλο Σάββατο, περιμένουμε το φως να βγει μέσα από το σκοτάδι.

Αυτή είναι η υπόσχεση της Ανάστασης. Ότι ακόμα και ό,τι φαίνεται οριστικά νεκρό μπορεί να αναγεννηθεί.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή η υπόσχεση αγγίζει και τους ανθρώπους του Λιβάνου, της Γάζας, του Ιράν και φυσικά τον ουκρανικό λαό. Κάθε γωνιάς του πλανήτη που σήμερα θρηνεί.

Ας ελπίσουμε ότι το μήνυμα της Ανάστασης θα είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα.

Ότι θα ανοίξει δρόμο για ειρήνη, δικαιοσύνη και λογοδοσία σε μια περιοχή που έχει πληρώσει ήδη υπερβολικά ακριβά τον κυνισμό των ισχυρών».