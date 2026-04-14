Παπαστεργίου: Από το 2027 οι πλατφόρμες απαγορεύεται να δίνουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 15 ετών

«Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι πλατφόρμες απαγορεύεται να δίνουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 15 ετών», δήλωσε σήμερα (14/4) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε:

«Oι πλατφόρμες από 01/01/27 απαγορεύεται να δίνουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι πλατφόρμες γνωρίζουν την ηλικία των παιδιών είτε γιατί την έχουν δηλώσει τα {ίδια τα} παιδιά, είτε γιατί μπορούν να το καταλάβουν από το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική. Ερχόμαστε όμως και λέμε παραπάνω ότι «αγαπητές πλατφόρμες αν δεν έχετε την εύλογη βεβαιότητα ότι αυτός ο χρήστης είναι κάτω από 15 εμείς σας δίνουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε για επαλήθευση ηλικίας και το kids wallet το οποίο ακολουθεί την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για επιβεβαίωση ηλικίας».

Στο ίδιο πλαίσιο, συμπλήρωσε ότι:

«Την ευθύνη, όπως και στην Αυστραλία, την φέρουν οι πλατφόρμες, έχουμε κι εμείς ως γονείς βέβαια ευθύνη γιατί αν το παιδί μου έρθει και πει «μπαμπά δώσ’ μου λίγο το κινητό σου να κάνω κάτι» κι αυτό το κάτι είναι να πάει να σκανάρει το QR code -άρα η πλατφόρμα θα λάβει την ηλικία τη δική μου κι όχι του παιδιού μου-, τότε φέρω κι εγώ την ευθύνη».

Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι σε συνεχή διαβούλευση με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες σημειώνοντας ότι:

«Σε έναν κανονικό κόσμο με κανονικές πλατφόρμες δεν θα πρέπει να φτάσουμε στην απαγόρευση. Όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στο 2025 θεωρούσαμε ότι μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους έτσι ώστε να λειτουργήσει η επιβεβαίωση ηλικίας και να μπούνε όρια από τις ίδιες τις πλατφόρμες. Δηλαδή αν μια πλατφόρμα σε ένα παιδί 13 ετών έλεγε «μισή ώρα θα σου επιτρέψω και με πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και από εκεί και πέρα να βγεις με τους φίλους να παίξεις, να διαβάσεις, να βγεις έξω», τότε πιθανώς όλα αυτά να μην ήταν απαραίτητα. Επειδή όμως δεν είμαστε σε ένα κανονικό κόσμο κι επειδή το κέρδος των πλατφορμών τελικά φαίνεται να είναι πάνω κι από την ανατροφή και την ψυχική ισορροπία των παιδιών μας οφείλουμε να πάρουμε μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Όσον αφορά την ίδια τη φύση των μέτρων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι η χώρα μας κινείται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

«Δεν μπορούμε ως χώρα να βάλουμε διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τι κάνουμε λοιπόν; Ξεκινάμε με μια πολύ απλή νομοθεσία, είναι ένα πολύ λιτό νομοσχέδιο. Θέλουμε κυρίως να στείλουμε το μήνυμα κι από εκεί και πέρα η Ευρώπη να πάρει επίσης μέτρα πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά. Σήμερα είναι λίγο μακρινή η απόσταση των προστίμων, αυτό πρέπει να έρθει λίγο πιο κοντά για να είναι πιο αποτελεσματικά τα μέτρα», σχολίασε.

Σχετικά με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου στην Αυστραλία, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι:

«Στην Αυστραλία έχει πετύχει το μέτρο κατά 50%. Στην Ευρώπη έχουμε κάποιους μηχανισμούς πιο ευέλικτους, ο κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμούς επιβεβαίωσης ηλικίας, στην Ελλάδα είναι το kid wallet αλλά υπάρχουν κι άλλα μέτρα. Αν υπάρχει πολιτική βούληση υπάρχει κι ο τρόπος».

Κλείνοντας, όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη, ο κ. Παραστεργίου τόνισε ότι:

«Δίνουμε ένα διάστημα κάποιων μηνών για την εφαρμογή της νομοθεσίας και γιατί πρέπει να πάρουμε την έγκριση συμβατότητας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά γιατί θα πρέπει από τον Σεπτέμβριο στα σχολεία να ξεκινήσουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για την πραγματική ζωή και την ανάγκη να ζήσουμε ως άνθρωποι. Θέλει πολλές πρωτοβουλίες παράλληλες σε πολλούς άξονες και νομικά αλλά και στο κομμάτι της παιδείας».