Χατζηδάκης: Υπάρχουν χρήματα για τις δύσκολες ώρες - Ακόμα σταθμίζονται τα μέτρα στήριξης

Υποσχέσεις για περαιτέρω μέτρα στήριξης των πολιτικών απέναντι στην ακρίβεια που "φουντώνει" λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έδωσε την Τρίτη (14/4) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Ηκυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει περαιτέρω τους πολίτες, αν χρειαστεί, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων στον πόλεμο», υποστήριξε στον ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηδάκης, αλλά δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για το πότε και με ποιο τρόπο θα το πράξει.

«Όλα σταθμίζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι υπάρχουν χρήματα για τις δύσκολες ώρες, χωρίς ωστόσο να αποσταθεροποιηθεί η οικονομία. Παραδέχθηκε βέβαια πως διαφαίνεται ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στον πληθωρισμό στην Ευρώπη και στη χώρα μας, καθώς και στην ανάπτυξη.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δικογραφίες για τους 11 βουλευτές της ΝΔ και τη στάση της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα για προανακριτική.

«Δεν θέλουμε να κρύψουμε κάτι και ό,τι είναι θα εξεταστεί με διαφάνεια», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, καλώντας κυβέρνηση και αντιπολίτευση να μελετήσουν τις δικογραφίες.

Σημείωσε ακόμη ότι, μετά την άρση ασυλιών των βουλευτών, θα υποβληθούν εξηγήσεις προς την Εισαγγελία και εκείνη θα κρίνει κατά περίπτωση τις υποθέσεις.

Σχετικά με την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση την Πέμπτη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου, σχολίασε ότι όλες οι εκθέσεις κατατάσσουν ψηλά την Ελλάδα σε ό,τι αφορά στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπληρώνοντας οτι στη Δικαιοσύνη υπάρχει συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή ηγεσίας όπως και στη Βουλή.